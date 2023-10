Andrea Rincón reveló cómo fue su exorcismo y transformación a la religión

La actriz detalló que dos pastoras evangelistas acudieron a su hogar para asistirla en este proceso. "Me pusieron una mano en la espalda para 'liberarme de los demonios en el nombre de Jesús'. Cuando me dijeron 'Respirá', se me trabaron los brazos al costado del cuerpo, se me dieron vuelta los ojos, caí al piso y empecé a convulsionar", recordó.

Andrea Rincón sobre su exorcismo, transición al evangelismo y posterior bautismo - Podemos Hablar

En presencia de su amiga y su pareja, quienes fueron testigos del exorcismo, Rincón relató que experimentó un profundo cambio. "Dicen que yo gritaba con una voz que no era mía, hasta que volví en mí y las empecé a empujar. Decía: '¿Qué me hicieron?'. Hasta que me abrazaron y me dijeron: 'Ya está, ya se fue'", afirmó.

La actriz subrayó que a partir de ese momento inició su camino de lectura de la biblia y asistencia a la iglesia, compartiendo también este proceso con su pareja. "Las primeras liberaciones tenían que ver con soltar muchas angustias pasadas. Es una sanación", aseguró.

"Vengo haciendo un proceso muy significativo, me siento mucho más liviana y tengo una perspectiva diferente. Algo ha comenzado a transformarse. Después de esto viene el bautismo. Cuando visité a un hombre que realizó muchas liberaciones, me dijo: 'Hay un frente que tenés abierto'. Dije: 'Bueno, por ahí me falta bautizarme', y así lo hice", concluyó Andrea Rincón.