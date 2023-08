Andrea Rincón volvió a apuntar contra Intrusos y también atacó a LAM

Además aclaró que no fue un pedido suyo el no hablar con los panelistas: "No es algo que exigí yo. La propuesta era un mano a mano con Flor, yo en ningún momento me puse a ver quiénes eran los panelistas... Yo hace mucho tiempo que no voy al programa, porque yo tuve que humillarme y rebajarme en algún momento mostrando los tatuajes de mi cuerpo, porque mostraron fotos de una mujer desnuda que se abría la cola y decían que era yo".

Andrea agregó: "Fui totalmente humillada muchísimas veces, donde violaron mis derechos, se abusaron de mí muchísimas veces y lo que hicieron ayer fue exactamente lo mismo. Yo no exijo respeto porque soy Andrea Rincón, exijo respeto como cualquier ser humano. Yo me banqué que se hayan contado cosas de mi intimidad, que se hayan inventado cosas de mi intimidad y yo me la banqué siempre. Nunca han recibido una carta documento de mi parte, siempre me la banqué, siempre lloré en secreto".

Asimismo, se expresó en contra de la forma en la que hablaron de ella en el programa de Ángel de Brito: "Creo que no es personal conmigo, que lo deben hacer con todo el mundo, porque realmente cuando hice este descargo y desde el mismo canal hicieron lo mismo, dije que aplican mafia, realmente hicieron eso en un programa más a la noche, me dieron para que tenga... Realmente ¿cómo es? ¿hacés lo que quieren o te fusilan?".

"Estoy cansada porque estos productores trabajan desde hace muchos años, llega un momento donde hay que ponerles un límite... Le inventaron a Flor una realidad que no era", finalizó.