Andrea Taboada vivió un desesperante momento en la playa de Mar Azul: la mordió un perro

Andrea Taboada

Las consecuencias físicas obligaron a la mediática a buscar asistencia médica urgente. “Tengo los dientes marcados en la nalga, me duele, estoy con antibióticos. La pasamos como el or... Una impunidad, un horror. Yo estaba con un vestido y tengo todo el vestido mordido, obvio, porque me clavó los dientes en el cu... No les importó nada, siguieron tomando mate. Una impunidad tremenda”, sentenció.

Tras recibir atención en una salita de Mar Azul y posteriormente en Villa Gesell, la periodista radicó la denuncia en la comisaría de Mar de Las Pampas. Actualmente, el caso se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía y cuenta con el asesoramiento legal de Burlando para iniciar las acciones correspondientes contra los dueños del animal, a quienes calificó en sus redes como "delincuentes e impunes".