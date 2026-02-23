MasterChef Celebrity: quién fue el participante que quedó eliminado este domingo
Susana Roccasalvo no convenció al jurado con su último plato y tuvo que abandonar el reality de Telefe este domingo siendo viral en redes.
Lo que los participantes imaginaban como una jornada de "última chance" para redimirse terminó convirtiéndose en una inesperada gala de eliminación que sacudió la cocina de MasterChef Celebrity. En esta oportunidad, el jurado elevó la vara de exigencia al proponer un desafío técnico y culturalmente específico: la elaboración de platos típicos de la gastronomía coreana bajo una estricta presión de tiempo.
Lamentablemente, la periodista Susana Roccasalvo no logró adaptarse a la consigna y, tras una performance que el jurado calificó como decepcionante, se convirtió en la nueva eliminada del ciclo de Telefe. Desde el inicio de la prueba, el clima de tensión se hizo evidente.
Al momento de presentar su plato, Roccasalvo admitió haber atravesado una "noche horrorosa", confesando que el cambio de reglas al comenzar la gala afectó su concentración. Dirigiéndose a la conductora, señaló: “Me desestabilizó el anuncio del principio, que no era una noche de última chance. Y además vos me hiciste emocionar”, recordó en referencia a una charla previa que mantuvo con Wanda Nara en su estación de cocina.
Las devoluciones de los especialistas fueron determinantes. Germán Martitegui fue el más crítico al evaluar su kimchi, tildándolo de “complicado” y sentenciando que al plato “le faltaba de todo”, haciendo hincapié en la carencia de los sabores profundos que caracterizan a esa preparación. Donato de Santis coincidió en la falta de carácter de la propuesta, indicando que a su bibimbap “le faltó presencia”. Por su parte, aunque Damián Betular reconoció que “el corte estaba bien”, subrayó que la mala administración del tiempo fue el error fatal que empañó su desempeño general.
El momento de la definición final, donde Roccasalvo quedó frente a su compañero Andy, estuvo marcado por la sensibilidad. A pesar de la eliminación, los jueces dedicaron palabras de afecto a la periodista. Betular, visiblemente conmovido, llegó a quebrarse al decirle: “Conocerte fue un placer y estoy muy feliz porque hayas estado en Masterchef. Podés contar conmigo siempre”.
Entre lágrimas, Susana aprovechó sus últimos minutos para revelar el vínculo emocional que, desde hace años y de manera silenciosa, la unía a los tres chefs. Recordó cenas junto a su pareja en el restaurante de Martitegui, viajes por Italia guiados por el espíritu de Donato y los dulces que Betular preparaba en su etapa como director de cocina en un hotel. “Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’”, reflexionó la periodista, para luego concluir con un profundo agradecimiento: “Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados”.
Como es habitual ante cada salida de una figura de alto perfil, las redes sociales reaccionaron de inmediato, inundándose de memes e ingeniosos comentarios sobre la partida de una de las personalidades más fuertes de la competencia.
