MasterChef Celebrity: quién fue el participante que quedó eliminado este domingo

Entre lágrimas, Susana aprovechó sus últimos minutos para revelar el vínculo emocional que, desde hace años y de manera silenciosa, la unía a los tres chefs. Recordó cenas junto a su pareja en el restaurante de Martitegui, viajes por Italia guiados por el espíritu de Donato y los dulces que Betular preparaba en su etapa como director de cocina en un hotel. “Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’”, reflexionó la periodista, para luego concluir con un profundo agradecimiento: “Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados”.

Como es habitual ante cada salida de una figura de alto perfil, las redes sociales reaccionaron de inmediato, inundándose de memes e ingeniosos comentarios sobre la partida de una de las personalidades más fuertes de la competencia.