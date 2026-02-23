Cuándo se estrena la segunda temporada de "El Caballero de los Siete Reinos": todos los detalles

Es un vínculo que no se basa en el linaje, sino en la elección de cuidarse el uno al otro en un mundo que no perdona a los débiles. Esa honestidad brutal es la que terminó de enamorar a los fans, elevando la serie por encima de los efectos especiales y hasta su antecesora.

Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Tráiler Oficial | HBO Max

¿Qué esperar de la temporada 2?

La confirmación de la segunda temporada por parte de HBO llegó como agua en el desierto. Ira Parker, el cerebro detrás de esta adaptación, ya adelantó que se van a meter de lleno en La espada leal, su novela corta favorita. La trama nos va a llevar dos años después de lo que vimos recién, justo antes de que la Gran Epidemia Primaveral azote al reino.

Dunk y Egg se van a poner al servicio de Ser Eustace Osgrey, un caballero venido a menos que vive en una torre que se cae a pedazos. El conflicto central será una disputa por tierras y agua contra una vecina poderosa y temible: la Viuda Roja. En medio de una sequía brutal, el control de un simple arroyo se va a volver una cuestión de vida o muerte para los campesinos, obligando a nuestros protagonistas a elegir bando en una guerra que parece chiquita pero que esconde traiciones gigantescas.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 2 de "El caballero de los Siete Reinos"?

HBO decidió mantener la fórmula que tan bien funcionó. La segunda entrega va a contar con seis episodios de una hora cada uno. La idea es mantener esa intensidad narrativa donde no sobra ni un minuto de metraje. Los estrenos van a seguir siendo los domingos por la noche, o eso es lo que se espera por ahora, convirtiéndose otra vez en el ritual obligado para terminar la semana en HBO Max.

portada el caballero de los siete reinos Foto: (HBO Max)

Reparto de la segunda temporada

Lo mejor de todo es que el elenco principal se queda. Peter Claffey vuelve como el testarudo Ser Duncan y Dexter Sol Ansell nos va a seguir regalando la picardía de Egg. Pero también se suman nombres de peso: Lucy Boynton se pone en la piel de la fascinante Lady Rohanne Webber (la Viuda Roja), mientras que Paul Chahidi, Kwaku Mills y Steven Hartley van a interpretar a los habitantes de Standfast y Coldmoat, los escenarios que serán la base del conflicto.

¿Dónde ver "El caballero de los Siete Reinos"?

Si todavía no te subiste al caballo, la primera temporada completa está disponible en el catálogo de HBO Max. Es el plan ideal para maratonear mientras esperamos que el universo de Martin siga expandiéndose.

¿Cuándo estrena la segunda temporada de "El caballero de los Siete Reinos"?

Acá viene la parte difícil: la producción recién está arrancando y el estreno está previsto para 2027. Sí, falta un montón, pero la espera va a ser más leve porque en junio de 2026 vuelve La casa del dragón con su nueva temporada. Poniente no nos va a dejar solos, y aunque Dunk y Egg se tomen su tiempo para volver, sabemos que el viaje va a valer cada segundo de espera.