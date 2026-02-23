Cuándo se estrena la segunda temporada de "El Caballero de los Siete Reinos": todos los detalles
La primera temporada de la serie de HBO Max sobre Dunk y Egg llegó a su fin este domingo, pero ya tiene temporada 2 confirmada. Conocé todo al respecto.
El último episodio ya es historia y, si algo nos quedó claro, es que no necesitábamos dragones para sentir la épica de George R. R. Martin. La primera temporada de "El Caballero de los Siete Reinos" cerró sus puertas este domingo y el impacto en la audiencia fue total.
Con una narrativa mucho más íntima y reflexiva que sus predecesoras, la serie se enfocó en los márgenes de Poniente, allí donde el honor se mide en el barro y no en los tronos de hierro. La química entre Dunk y Egg terminó de consolidarse como el corazón de un relato que, lejos de las intrigas palaciegas asfixiantes, prefirió el camino, la fogata y la justicia de los desamparados.
¿De qué trata "El Caballero de los Siete Reinos"?
Esta joya está ambientada unos 90 años antes de que Ned Stark perdiera la cabeza en Desembarco del Rey. En esta época, los Targaryen todavía gobiernan con mano firme, aunque los dragones ya son solo un recuerdo de cenizas. La historia sigue a Dunk, un caballero errante de origen humildísimo, tan fuerte como ingenuo, que recorre los Siete Reinos intentando ser el héroe que las canciones prometen.
A su lado viaja Egg, un escudero pelado y respondón que esconde el secreto más grande de la corona: es en realidad Aegon Targaryen. Juntos, se alejan de las grandes batallas bélicas para meterse en conflictos de la nobleza local, dándole a la serie un tono mucho más humano y profundo que nos hizo pedazos, pero también nos alegró en varias ocasiones.
El alma del relato: una dupla que rompe los moldes de Poniente
Y definitivamente, más allá de la acción por la época que marca esta serie, sin dudas, fue esa relación tan particular entre Dunk y Egg, lo que nos hizo volver a conectar con este universo. Lo que se construyó fue algo distinto a cualquier otra dupla que hayamos visto en la saga. A diferencia de las alianzas políticas de Game of Thrones o las lealtades sangrientas de House of the Dragon, acá lo que prima es un respeto genuino y una formación mutua. Dunk, con su rectitud casi terca, le está enseñando a un futuro rey lo que significa pasar hambre y ser ignorado por los poderosos, mientras que Egg le devuelve una visión del mundo mucho más astuta de lo que su tamaño aparenta.
Es un vínculo que no se basa en el linaje, sino en la elección de cuidarse el uno al otro en un mundo que no perdona a los débiles. Esa honestidad brutal es la que terminó de enamorar a los fans, elevando la serie por encima de los efectos especiales y hasta su antecesora.
¿Qué esperar de la temporada 2?
La confirmación de la segunda temporada por parte de HBO llegó como agua en el desierto. Ira Parker, el cerebro detrás de esta adaptación, ya adelantó que se van a meter de lleno en La espada leal, su novela corta favorita. La trama nos va a llevar dos años después de lo que vimos recién, justo antes de que la Gran Epidemia Primaveral azote al reino.
Dunk y Egg se van a poner al servicio de Ser Eustace Osgrey, un caballero venido a menos que vive en una torre que se cae a pedazos. El conflicto central será una disputa por tierras y agua contra una vecina poderosa y temible: la Viuda Roja. En medio de una sequía brutal, el control de un simple arroyo se va a volver una cuestión de vida o muerte para los campesinos, obligando a nuestros protagonistas a elegir bando en una guerra que parece chiquita pero que esconde traiciones gigantescas.
¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 2 de "El caballero de los Siete Reinos"?
HBO decidió mantener la fórmula que tan bien funcionó. La segunda entrega va a contar con seis episodios de una hora cada uno. La idea es mantener esa intensidad narrativa donde no sobra ni un minuto de metraje. Los estrenos van a seguir siendo los domingos por la noche, o eso es lo que se espera por ahora, convirtiéndose otra vez en el ritual obligado para terminar la semana en HBO Max.
Reparto de la segunda temporada
Lo mejor de todo es que el elenco principal se queda. Peter Claffey vuelve como el testarudo Ser Duncan y Dexter Sol Ansell nos va a seguir regalando la picardía de Egg. Pero también se suman nombres de peso: Lucy Boynton se pone en la piel de la fascinante Lady Rohanne Webber (la Viuda Roja), mientras que Paul Chahidi, Kwaku Mills y Steven Hartley van a interpretar a los habitantes de Standfast y Coldmoat, los escenarios que serán la base del conflicto.
¿Dónde ver "El caballero de los Siete Reinos"?
Si todavía no te subiste al caballo, la primera temporada completa está disponible en el catálogo de HBO Max. Es el plan ideal para maratonear mientras esperamos que el universo de Martin siga expandiéndose.
¿Cuándo estrena la segunda temporada de "El caballero de los Siete Reinos"?
Acá viene la parte difícil: la producción recién está arrancando y el estreno está previsto para 2027. Sí, falta un montón, pero la espera va a ser más leve porque en junio de 2026 vuelve La casa del dragón con su nueva temporada. Poniente no nos va a dejar solos, y aunque Dunk y Egg se tomen su tiempo para volver, sabemos que el viaje va a valer cada segundo de espera.
