El mal momento de Andrea Taboada: por qué faltó a El Diario de Mariana

"Me sugirieron que me haga el test, sino no me lo hacía, pensé que era un resfrío por el cambio de temperatura", advirtió al tiempo que sumó: "Estaba así desde el domingo, pero lo sentí más los últimos días. La última vez que me vacuné fue en noviembre de 2022 y ahora tengo que averiguar cuándo volver a hacerlo".

Asimismo, diferenció los síntomas con la primera vez que contrajo el virus y puntualizó: "Esta cepa aparece con picor en la garganta, mucho moco y el cansancio habitual de un resfrío. Me mandaron a aislarme hasta el viernes", explicó para el aire de DDM.

Para cerrar dijo: "Cuando empiece a sentirme mejor, la médica me dijo que trate de no juntarme con gente de riesgo. Perdí un poco el apetito, estoy muy congestionada y tengo tos. Me dieron un espray nasal para la congestión", concluyó sobre su cuadro de salud.

"Hay que vacunarse cada 6 meses".#DesayunoAmericano @desayunook pic.twitter.com/wVBawbIHa1 — América TV (@AmericaTV) February 22, 2024