Andrés Calamaro aclaró sus dichos sobre el final de Cocineros Argentinos en la TV Pública

Debido al escándalo que causó su tuit, Andrés Calamaro se vio obligado a dar explicaciones y comparó la situación de crisis en los medios públicos con la realidad que también viven los artistas.

andres calamaro 1.jpg

"Ningún músico (ninguno que yo conozca) cobramos sueldos públicos ni del sector privado: o nos contratan o bregamos por un anticipo de regalías o vamos a la gorra o la taquilla. El anticipo está reservado a una elite minoritaria", expresó. Y siguió: "Uno de cada mil o diez mil músicos puede vivir de tocar, cantar, producir, organizar conciertos o editar discos. Solo pensar en trabajadores que cobran sueldos públicos nos resulta obsceno, así sean cocineros o científicos. Los músicos elegimos esta vida sabiendo como es".

A su vez, el cantante aprovechó para aclarar su mensaje sobre el programa culinario de la TVP: "Jamás celebré la suspensión de un contrato (o despidos), solo contesté con sarcasmo a otro X irónico. Pero en nuestro país es mucha la gente que pierde trabajo e ingresos hace muchos años. Crisis económica, los que prefieren no cobrar en blanco, etc".

andres calamaro 2.jpg

Sobre el final de Cocineros Argentinos, el cantante expresò: "Un equipo de cien personas para preparar panqueques en la TV es obsoleto, existiendo las redes: TikTok o Youtube, donde vemos miles de cocineros con sus recetas y trucos. La TV pierde público y fuerza con internet. No tiene sentido".

"Es verdad que no me entusiasman tantos programas de cocineros y, quizás también, el status de artistas para un servicio como es dar de comer. Nunca un programa de cine, uno que promocione a los artistas locales. Además: medios de comunicación públicos son sesgo ideológico sería el colmo y una estafa al estado y a los que pagamos impuestos. No celebro si un contrato no se renueva pero es la vida de todos los que trabajamos", sumó a su explicación.

"Sé que me quieren empapelar con mentiras. Tampoco tengo quince años, no es agradable. Me enfrentan con mis compañeros de la música como si fueran demagogos progresistas o nos ofenden a todos", concluyó Andrés Calamaro.