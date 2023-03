Andrés Calamaro, sobre las elecciones 2023: "No soy optimista"

En este sentido, Calamaro se refirió a su línea política y admitió: “Fui comunista, soy progresista. Nunca voté al peronismo ni a radicales”, y confesó que en 1983 su padre estuvo “en la lista de Diputados del desarrollismo, con el padre de Horacio Rodríguez Larreta”.

Además, reveló que en España lo tildan de "ácrata de derechas”, “por ver corridas de toros y porque no considera legítimo pagar tantos impuestos a la ganancia, al trabajador o a una profesión independiente”.

No habló sobre otros posibles candidatos de cara a las elecciones 2023 aunque el cantautor aseguró: “No tengo decidido el voto. Voy a apoyar a Juan Grabois. No me consta que lo vaya a votar“.

En este contexto, Andrés Calamaro señaló: "muchos peronistas les va a dar lo mismo elegir entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. El átomo peronista es la lealtad y la traición”.

”Cuando no hay un líder, el peronismo no gobierna. Espero que este año termine con un siguiente presidente de la democracia”, concluyó.