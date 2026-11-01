Andy Kusnetzoff rompió el silencio sobre la pelea de China Ansa y Santiago Maratea

Para dar cierre a sus palabras y reflexionar sobre la tensión generada en el estudio, el comunicador concluyó de forma tajante: “De golpe pensé y tantas veces nos quejamos, los periodistas de política que se sientan a agredir, que todo se politiza, y quiero decirles que di lo mejor para transitar esta situación. Lo quiero decir porque me sentiría muy careta hacer que no pasó nada: mi tarea como conductor es que todos se sientan bien, pero siento que no lo pude manejar”.