Andy Kusnetzoff rompió el silencio sobre la pelea de China Ansa y Santiago Maratea
Luego del duro cruce que se vivió en "PH, podemos hablar", el conductor rompió el silencio al borde de las lágrimas y aseguró que se sintió incómodo.
Las grabaciones de una nueva entrega de "PH, Podemos Hablar" se vieron convulsionadas por un durísimo choque de posturas entre dos de sus invitados principales: el influencer Santiago Maratea y la periodista Josefina "La China" Ansa. Si bien la producción decidió poner en marcha la continuidad de la jornada de grabación, el clima dentro del estudio quedó completamente enrarecido, lo que motivó al anfitrión del ciclo, Andy Kusnetzoff, a romper la estructura habitual del envío para realizar una fuerte e inusual catarsis frente a las cámaras.
La acalorada discusión tuvo lugar al comienzo del programa, en medio del icónico segmento del "Frente a Frente". La áspera reacción del creador de contenido ante la consulta de la profesional de Telefe tensionó el ambiente de tal manera que el propio influencer exigió que no se editara ningún fragmento del cruce. Aunque la secuencia completa se emitió en pantalla, la producción debió intercalar una placa con la leyenda "20 minutos después", evidenciando el largo lapso que demandó apaciguar los ánimos antes de retomar la dinámica.
La marca del malestar acumulado se hizo evidente al momento de encarar el clásico ritual del fuego, la instancia del ciclo donde los comensales queman de manera simbólica algún recuerdo o experiencia que prefieren dejar en el pasado. En un hecho sin antecedentes en la historia del ciclo, el propio Kusnetzoff decidió sumarse a la dinámica para canalizar su angustia personal.
Luego de que hicieran sus respectivas intervenciones la China Ansa, Maratea y el resto de los participantes integrados por Rafael Ferro, Benjamín Amadeo y Mercedes Funes, el presentador arrojó su papel a las llamas y rompió el silencio con crudeza: “Siento que en este momento tendría que decir: vamos a comer, todo bárbaro. Pero la verdad, siento la necesidad de decirles que me siento como el ort…”.
A pesar de que la comunicadora intentó contenerlo al aire expresándole que el grupo la había pasado bien, el anfitrión no ocultó su preocupación por el desarrollo del programa y profundizó su descargo: “No sé si estuve, de alguna forma, pudiendo manejar la situación. No me gusta que él se haya sentido mal y no me gusta que ella se vaya reangustiada. No sé si estuve a la altura. Hice lo que pude, como todos ustedes”.
Para dar cierre a sus palabras y reflexionar sobre la tensión generada en el estudio, el comunicador concluyó de forma tajante: “De golpe pensé y tantas veces nos quejamos, los periodistas de política que se sientan a agredir, que todo se politiza, y quiero decirles que di lo mejor para transitar esta situación. Lo quiero decir porque me sentiría muy careta hacer que no pasó nada: mi tarea como conductor es que todos se sientan bien, pero siento que no lo pude manejar”.
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