Santi Maratea y la China Ansa protagonizaron un escándalo en PH que obligó a frenar la grabación

En medio de ese clima, la participante de MasterChef Celebrity “pidió irse del programa”. Sin embargo, finalmente consiguieron convencerla de que permaneciera en el ciclo.

El origen del cruce habría estado relacionado con la colecta que Maratea organizó para ayudar a Independiente a cancelar una deuda. La iniciativa contemplaba que el influencer recibiera un cinco por ciento de los casi 3 millones y medio de dólares que se habían recaudado.

La polémica en torno a aquella campaña también tuvo repercusiones públicas. “Le decían Santi Manotea”, recordó Camilo García con ironía. Además, a fines de mayo de 2023, la Inspección General de Justicia (IGJ) había declarado “ineficaz e irregular” la colecta.

Por otra parte, en Intrusos mencionaron distintas versiones sobre cómo surgió la pregunta que provocó el malestar. Inicialmente, señalaron que podría haber sido sugerida por la producción de PH con la intención de generar repercusión. Más tarde, sumaron otro posible factor: la China Ansa es hincha de Racing, una rivalidad futbolística que podría haber dado lugar al comentario sobre Independiente.