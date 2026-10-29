Santi Maratea y la China Ansa protagonizaron un escándalo en PH que obligó a frenar la grabación
La tensión estalló en el ciclo de Andy Kusnetzoff luego de que una pregunta de la China Ansa desatara la reacción de Santi Maratea.
La tensión se apoderó de la grabación de PH este jueves, cuando un cruce entre Santiago Maratea y Josefina “la China” Ansa terminó con la interrupción del programa. El episodio se conoció a través de Intrusos, donde dieron detalles del incómodo momento que se vivió durante el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.
“Explotó todo cuando la China le hace un comentario a Maratea por el tema de Independiente. En ese momento Santi se enojó muchísimo, pararon la grabación”, contó Alejandro Guatti al relatar cómo se desencadenó el conflicto.
El periodista también reveló que la situación afectó emocionalmente a la conductora. Por lo que “Ansa se angustió mucho y lloró por esta situación”.
De acuerdo con la información que compartieron en Intrusos, el enfrentamiento se produjo durante la ronda de preguntas cara a cara entre los invitados, una de las instancias características del programa de Telefe.
Los detalles del conflicto que obligó a interrumpir PH
El episodio escaló al punto de que fue necesario detener el rodaje. “Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos”, precisó el cronista desde la puerta del estudio de Telefe.
En medio de ese clima, la participante de MasterChef Celebrity “pidió irse del programa”. Sin embargo, finalmente consiguieron convencerla de que permaneciera en el ciclo.
El origen del cruce habría estado relacionado con la colecta que Maratea organizó para ayudar a Independiente a cancelar una deuda. La iniciativa contemplaba que el influencer recibiera un cinco por ciento de los casi 3 millones y medio de dólares que se habían recaudado.
La polémica en torno a aquella campaña también tuvo repercusiones públicas. “Le decían Santi Manotea”, recordó Camilo García con ironía. Además, a fines de mayo de 2023, la Inspección General de Justicia (IGJ) había declarado “ineficaz e irregular” la colecta.
Por otra parte, en Intrusos mencionaron distintas versiones sobre cómo surgió la pregunta que provocó el malestar. Inicialmente, señalaron que podría haber sido sugerida por la producción de PH con la intención de generar repercusión. Más tarde, sumaron otro posible factor: la China Ansa es hincha de Racing, una rivalidad futbolística que podría haber dado lugar al comentario sobre Independiente.
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