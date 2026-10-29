Andy Kusnetzoff rompió el silencio sobre el enfrentamiento entre Santi Maratea y la China Ansa: "Muy fuerte"

En diálogo con Los Profesionales de Siempre, Maratea reconstruyó cómo comenzó el intercambio entre ambos y explicó qué fue lo que le generó malestar durante el cara a cara.

“Me hizo una pregunta, le respondí. Pero me hizo otra, le respondí, pero me hizo otra. Y en un momento le pregunté por qué preguntaba tanto, de dónde se informaba ella como periodista. Eso arrancó a generar ahí el malentendido, la tensión y demás”, relató.

El influencer también reconoció que la discusión le provocó enojo, especialmente por las consultas vinculadas con el cinco por ciento que obtuvo de la colecta que organizó para ayudar a Independiente. Según explicó, “hubo enojo” y, como “las emociones estuvieron a flor de piel”, la China “se expresó con el llanto”.

En medio de la situación, Andy Kusnetzoff intentó intervenir para calmar los ánimos. Sin embargo, Maratea consideró que el conflicto fue creciendo porque interpretó algunas preguntas como un cuestionamiento a su trabajo.

“Para mí aclara es al pe... es mucho más divertido preguntar de dónde sacan la información. La respuesta es aburrida, es más divertido pensar que soy un chorro”, sostuvo al referirse a las versiones que circularon sobre el manejo del dinero recaudado.