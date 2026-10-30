El mal momento de la China Ansa: la periodista recordó el incómodo momento que vivió con Santiago Maratea

La periodista destacó así la sensibilidad detrás de una pregunta que retomaba un aspecto muy personal de su historia. Más allá del enfrentamiento que habían protagonizado anteriormente en el estudio, valoró que Maratea se hubiera interesado por saber cómo había continuado su vida después de atravesar aquella situación.

La respuesta de la periodista sobre su situación habitacional

Durante la charla, Shaw quiso saber si Ansa había respondido la consulta en el programa de Telefe. La periodista confirmó que sí y aprovechó para invitar al público a ver el episodio completo.

“Sí, sí la respondí también. Chicos, tienen que mirar el programa”, señaló entre risas. Finalmente, también reveló cuál es su situación actual respecto de la vivienda y contó que todavía no pudo concretar el sueño de tener una casa propia: “Sigo alquilando, obvio”.