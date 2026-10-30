El mal momento de la China Ansa: la periodista recordó el incómodo momento que vivió con Santiago Maratea
En A la Barbarossa, la China Ansa se emocionó al recordar la pregunta íntima que le hizo Santiago Maratea durante las grabaciones.
La historia personal de la China Ansa fue el eje de un emotivo momento en A la Barbarossa (Telefe). Este jueves, la periodista recordó la pregunta que Santiago Maratea había pensado hacerle durante la grabación de PH, Podemos Hablar y no pudo ocultar su emoción al conocer el sentido de aquella consulta.
Todo había ocurrido durante el segmento del programa de Telefe en el que los invitados se hacen preguntas entre ellos, sin la intervención de Andy Kusnetzoff. Sin embargo, un tenso intercambio entre Ansa y el influencer modificó el desarrollo de la conversación y dejó pendiente el planteo que él tenía preparado.
Al reconstruir lo sucedido, Pía Shaw le comentó a la periodista que Maratea no había llegado a hacerle aquella pregunta. Pero Ansa aclaró que el intercambio finalmente tuvo lugar cuando se retomó la grabación. “Después me la dijo”, explicó. Ante la curiosidad de sus compañeros, dio algunas pistas sobre el contenido de la consulta: “Tiene que ver con algo que yo conté en el programa y que él se agarró de eso para preguntarme cómo había sido el desenlace en una historia de mi vida, si había sido bueno o malo”, anticipó.
Qué quería saber Santiago Maratea sobre la historia de vida de la China Ansa
La incógnita se relacionaba con uno de los episodios más difíciles que atravesó la periodista: el período en el que vivió en la calle. Según reconstruyó Shaw en el programa, Maratea había querido preguntarle si, después de aquella experiencia, había conseguido tener una vivienda propia.
La reacción de Ansa fue inmediata cuando recordó el gesto del influencer. “Lo amo, ¿entendés?”, expresó con la voz quebrada. Luego, todavía movilizada por el recuerdo, agregó: “Me pareció maravilloso”.
La periodista destacó así la sensibilidad detrás de una pregunta que retomaba un aspecto muy personal de su historia. Más allá del enfrentamiento que habían protagonizado anteriormente en el estudio, valoró que Maratea se hubiera interesado por saber cómo había continuado su vida después de atravesar aquella situación.
La respuesta de la periodista sobre su situación habitacional
Durante la charla, Shaw quiso saber si Ansa había respondido la consulta en el programa de Telefe. La periodista confirmó que sí y aprovechó para invitar al público a ver el episodio completo.
“Sí, sí la respondí también. Chicos, tienen que mirar el programa”, señaló entre risas. Finalmente, también reveló cuál es su situación actual respecto de la vivienda y contó que todavía no pudo concretar el sueño de tener una casa propia: “Sigo alquilando, obvio”.
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