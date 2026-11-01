Escándalo en PH: el cruce entre Santi Maratea y Andy Kusnetzoff tras la feroz pelea con la China Ansa

“Es horrible que me acusen de eso” Santi Maratea



Mirá ahora #PodemosHablar con @andykusnetzoff por Telefe pic.twitter.com/sGpZkL66yK — telefe (@telefe) November 1, 2026

La pregunta incomodó de inmediato a Maratea, quien la arrinconó cuestionando su labor profesional: "¿Sos periodista? ¿Averiguaste? Es medio un oxímoron averiguar a través de los medios, con lo que mienten los periodistas".

A medida que el cruce subía de tono, el influencer consideró que la columnista intentaba instalar una acusación infundada y decidió llevar la discusión a un terreno personal con una dura comparación sobre su entorno familiar: "Es como que yo ahora empezara a hablar y te preguntara por qué tu marido es tan misógino. Para vos va a ser incómodo porque parto de una base que no fue". La analogía congeló el clima en el piso y dejó a la periodista visiblemente quebrada antes de la intervención del conductor.