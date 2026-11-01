Escándalo en PH: el cruce entre Santi Maratea y Andy Kusnetzoff tras la feroz pelea con la China Ansa
El influencer vivió un cruce con la periodista durante la grabación de Podemos Hablar. Visiblemente molesto, rechazó el saludo del conductor y le exigió que primero le pidiera disculpas a su compañera.
La tensión se apoderó por completo de las grabaciones de PH, Podemos Hablar (Telefe). Luego de protagonizar un fuertísimo intercambio con Josefina "China" Ansa que dejó a la periodista al borde del llanto al aire, Santiago Maratea tuvo un gesto tajante con Andy Kusnetzoff al negarle la mano en pleno estudio y exigirle que priorizara a su compañera.
El tenso episodio se desató cuando el conductor intentó acercarse al influencer para poner paños fríos y dar por superado el conflicto con un tono distendido. "Sé que no van a venir más a PH. No quiero que nadie la pase mal, ya se aclar", comentó Kusnetzoff entre risas mientras le extendía la mano a Maratea.
Sin embargo, la respuesta del joven fue contundente y cortó de raíz cualquier intento de reconciliación rápida: "La pasó peor la China". Ante la insistencia del presentador (" Bueno, dame la mano"), Maratea rechazó el saludo con firmeza: "No, no, no boludo... Es a la China, arrancá por allá".
El gesto tajante de Santi Maratea con Andy Kusnetzoff tras su feroz pelea con la China Ansa en PH
IMPORTANTE: Santiago Maratea rompió el silencio sobre el cruce con la China Ansa: "La quiso picantear..."
El enfrentamiento se desencadenó cuando la China Ansa le consultó a Maratea sobre la transparencia y el destino de sus colectas solidarias, planteando el caso puntual de un refugio para animales cuya causa, según la periodista, había quedado inconclusa.
La pregunta incomodó de inmediato a Maratea, quien la arrinconó cuestionando su labor profesional: "¿Sos periodista? ¿Averiguaste? Es medio un oxímoron averiguar a través de los medios, con lo que mienten los periodistas".
A medida que el cruce subía de tono, el influencer consideró que la columnista intentaba instalar una acusación infundada y decidió llevar la discusión a un terreno personal con una dura comparación sobre su entorno familiar: "Es como que yo ahora empezara a hablar y te preguntara por qué tu marido es tan misógino. Para vos va a ser incómodo porque parto de una base que no fue". La analogía congeló el clima en el piso y dejó a la periodista visiblemente quebrada antes de la intervención del conductor.
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