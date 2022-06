En LAM criticaron a Andy Kusnetzoff y le mandaron un mensaje a Silvestre: "matate"

“Con mis hijos de sangre, siento que hice mis deberes. Ya perdoné y espero. Son grandes y espero que hagan su parte”, señaló Silvestre quien tuvo siete hijos de diferentes relaciones.

“Por supuesto, el estúpido fui yo. Pero ya está, tema aparte. Yo con las madres tuve vidas bárbaras, más allá de que me peleé en su momento, tuve relaciones increíbles. Puedo tomar un café con cualquiera, quizás no con la que me dejo en la calle”, cerró sin nombrar a la actriz Verónica Vieyra.

En LAM no tuvieron contemplaciones con Silvestre

En el programa que conduce Ángel De Brito, el más visto de América TV, no tuvieron contemplaciones con Silvestre, pero tampoco zafó Andy Kusnetzoff, quién fue cuestionado por invitar a PH, Podemos Hablar, al actor y cantante

"El problema de Silvestre es invitarlo a un programa de televisión. ¿Para qué lo invitás, para que diga que es una buena persona? Es un tipo al que hay que cancelar", sentenció Laura Ubfal.

Lo mismo dijo Yanina Latorre: "A esta gente hay que cancelarla. Un tipo que abandonó a seis hijos y que tiene el tupé de decir en un programa los chicos lo dejaron en la calle y ahora dos días deprimido, matate, los pibes hace cuanto que vienen viviendo solos".