Podemos Hablar: Andy Kusnetzoff reveló por qué no vuelve

PH, Podemos Hablar - Andy Kusnetzoff

Asimismo, cuando el cronista le preguntó por los motivos del retraso, el conductor explicó: “Estamos en charlas sin apuro porque queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación y tiene que ver con eso. Por eso está bueno no apurarnos, es lo que convenimos con el canal, no hay ningún drama”. Por otro lado, Yanina Latorre reveló que le dijeron que “Andy se encaprichó con varias pedidos y el canal no cede”.