Ángel de Brito despidió a Marcela Feudale de LAM: quién será su reemplazante
Tras meses de anticipar su salida, la "enana" Feudale se despidió del ciclo de América con un emotivo y original homenaje al estilo peronista.
Marcela Feudale le puso punto final a su etapa en LAM (América TV), tras haber anticipado hace varios meses su decisión de alejarse del programa para dedicarse a un proyecto personal que venía postergando desde hace tiempo.
La despedida fue todo menos tradicional. Con el himno peronista sonando de fondo, figuras representativas del movimiento y pancartas con consignas de aliento, el equipo de LAM, encabezado por Ángel de Brito, le rindió homenaje a una de sus panelistas más queridas, quien incluso llegó a conducir el ciclo en varias oportunidades.
La puesta en escena sorprendió a todos. Luego de ser convocada al centro del estudio, Marcela fue recibida por Pepe Ochoa caracterizado como Juan Domingo Perón —incluida la banda presidencial— y La Barby como Eva Perón. Esta última, micrófono en mano, no dejó pasar la oportunidad de hacer una broma en alusión a las dos caras de Evita que decoran el edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social sobre la Avenida 9 de Julio.
Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó una de las angelitas, quien le dedicó a Feudale una canción con la melodía de No llores por mí Argentina: "Con Ángel siempre al frente en el aire, Yanina lista para criticar, Juli Argenta con toda su chispa y Matilda está siempre para criticar. No puede más, no puede más. Romi Scalora y Farro divinas, Adabel y Laura siempre con los artistas, Marce se despide, con una sonrisa, su micrófono acá descansará. No llores Marcela Feudale, LAM está contigo, tu locución, tu panelismo y tus informes, los necesito".
Como si se tratara de un acto político, el público presente levantó carteles en apoyo a la locutora con frases como: "Feudale conducción, Yanina oposición"; "El feudalismo unido, jamás será vencido"; "Con Feudale y con Perón, el chisme es evolución"; y "Feudale se va de LAM pero queda en el corazón del pueblo".
Quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM
El cierre quedó en manos de Ángel de Brito, quien reveló que será Denise Dumas quien ocupará el lugar de Marcela en el panel. Mientras tanto, Feudale continuará su carrera como conductora en Radio 10, dando así un nuevo paso en su camino profesional.
