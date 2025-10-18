Ángel de Brito despidió a Marcela Feudale de LAM: quién será su reemplazante

Como si se tratara de un acto político, el público presente levantó carteles en apoyo a la locutora con frases como: "Feudale conducción, Yanina oposición"; "El feudalismo unido, jamás será vencido"; "Con Feudale y con Perón, el chisme es evolución"; y "Feudale se va de LAM pero queda en el corazón del pueblo".

Quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM

El cierre quedó en manos de Ángel de Brito, quien reveló que será Denise Dumas quien ocupará el lugar de Marcela en el panel. Mientras tanto, Feudale continuará su carrera como conductora en Radio 10, dando así un nuevo paso en su camino profesional.

