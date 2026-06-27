Ángel de Brito habló sobre un posible programa con Yanina Latorre: qué dijo

Las declaraciones despertaron rápidamente el entusiasmo de los seguidores de la dupla, que durante años protagonizó algunos de los momentos más recordados de la televisión de espectáculos, especialmente en LAM, donde la panelista se convirtió en una de las voces más fuertes del programa.

Actualmente, Ángel de Brito continúa al frente de sus proyectos televisivos y digitales, mientras que Yanina Latorre atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera, con participaciones en distintos medios y la conducción de sus propios espacios.

En ese contexto, el periodista explicó que, más allá de las obligaciones laborales de cada uno, el vínculo personal se mantiene intacto y continúa siendo muy cercano. “Hablamos todo el día por teléfono. Lo vamos a dejar para más adelante, por ahora no”.

La química televisiva entre ambos se convirtió con el paso del tiempo en uno de los sellos más reconocibles del periodismo de espectáculos. Los cruces, las primicias, las discusiones y el humor compartido fueron algunos de los ingredientes que consolidaron la relación profesional entre el conductor y la panelista.

Por ese motivo, la posibilidad de un proyecto conjunto genera expectativas dentro del medio y también entre el público, que desde hace tiempo reclama volver a verlos encabezando un mismo programa.

Por ahora no trascendieron detalles acerca del formato, la señal o la plataforma donde podría desarrollarse el ciclo. Tampoco existe una fecha tentativa para el eventual debut. Sin embargo, las palabras de De Brito dejaron en claro que la idea no fue descartada y que simplemente quedó en pausa.