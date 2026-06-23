La fortuna que Wanda Nara habría solicitado a Mauro Icardi por sus hijas: los detalles

Minutos después, amplió que la cifra correspondería a ambas hijas. “30 mil dólares se dice que está fijada por las dos niñas”, señaló. Ante esa versión, Marcovecchio volvió a cuestionar el monto y sostuvo: “Con ese monto que dijeron es desproporcionado para vivir en Argentina es desproporcionado. Ese número es desproporcionado”.

Cuando le preguntaron si Mauro Icardi estaba en condiciones de afrontar ese pago mensual, la letrada evitó profundizar sobre la situación judicial, aunque reiteró su postura. “No puedo contestar. Ese número para la cuota alimentaria es desproporcionado. Las nenas están viviendo en Argentina, eh”, afirmó.

Por otra parte, el conflicto sumó un nuevo foco de atención luego de que circulara la versión de que la Justicia podría impedir que el delantero abandone el país en medio de la controversia por la manutención de sus hijas.

La información fue mencionada por Ángel de Brito, quien aseguró que existiría una resolución judicial vinculada a la situación procesal del jugador. A raíz de ello, Lara Piro fue consultada en El Ejército de la Mañana.

“Ayer Ángel contó que el juez dio curso a que Icardi no salga del país, ¿esto es cierto?”, le preguntó Pepe Ochoa. La abogada respondió: “Tiene más información que nosotras, no se nos notificó de eso. Pero bueno, puede ser como la doctora Rosenfeld tiene una relación bastante cercana con su señoría, puede ser que se lo haya adelantado Ana, calculo a eso porque a nosotros no nos informaron nada”.

Además, explicó por qué solicitaron una audiencia urgente junto a Marcovecchio y cuestionó algunas de las medidas impulsadas en el expediente judicial.

“La audiencia se pidió porque no se puede seguir monetizando a dos criaturas. Como yo pienso también escribo y lo hemos puesto en los escritos judiciales: la señora Wanda Nara monetiza a sus hijas. Si pide multas o cauciones de 8 millones de mangos para que el padre vea a sus hijas, eso es monetizar a tus hijas”, concluyó.