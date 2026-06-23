Ángel de Brito anunció una nueva incorporación en LAM y se desató la polémica

El periodista también sostuvo que Flowers no estaba completamente conforme con algunas situaciones dentro de Los Profesionales con Flor durante sus últimos tiempos en el programa.

La situación se habría complicado luego de que Ángel de Brito anunciara públicamente la incorporación mientras el notero todavía tenía compromisos con El Nueve. Según trascendió, desde la producción del ciclo habrían mostrado malestar por la forma en que se dio a conocer la noticia.

Tras la polémica, Fede Flowers le envió un mensaje a Santiago Sposato y explicó su postura: “Ellos de ofenden ahora, pero siempre fui prolijo en mi trabajo, yo debería ser el enojado. Las desprolijidades a la orden del día. Siempre mostré buena voluntad, predisposición y prolijidad con el canal y el programa, yo sí”.

Además, agregó: “Yo lo hablé con la productora del programa antes de cualquier publicación. No fue sorpresivo, pero creo que hay una molestia por parte de ellos”.

Mientras tanto, también se confirmó quién ocupará su lugar en Los Profesionales con Flor: Nahuel Mosca, quien venía realizando reemplazos dentro del ciclo, será el nuevo cronista oficial.