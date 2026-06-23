Ángel de Brito anunció una nueva incorporación en LAM y se desató la polémica
La confirmación de otro panelista al programa del periodista generó sorpresa y cuestionamientos detrás de cámaras.
Ángel de Brito confirmó una nueva incorporación para LAM (América) y, detrás del anuncio, comenzó a crecer una polémica que involucra a otro programa de televisión. El conductor presentó en redes sociales a Fede Flowers como nuevo integrante del ciclo de América, y el periodista también confirmó su llegada con un mensaje en sus redes: “Ya es oficial: nuevos desafíos, nuevos rumbos. Todo y mucho más”.
Según contó Alejandro Castelo en el streaming Ya fue todo (Jotax), Flowers ocupará el lugar que dejó Santiago Peretti, quien no renovó su contrato con LAM. Sin embargo, el pase generó ruido porque hasta ahora el cronista formaba parte de Los Profesionales con Flor (El Nueve), el programa conducido por Florencia de la V.
La salida del periodista habría generado tensión entre ambos equipos y puso en discusión la manera en la que se comunicó su llegada al ciclo de América.
Un pase que abrió una grieta
“Es el segundo cronista que Ángel le chorea a Los Profesionales...”, comentó Castelo al hablar sobre el desembarco de Flowers en LAM. Además, aseguró que la salida no habría sido tan prolija como se esperaba: “Parece que se pudrió todo en la manera ordenada en la que se intentaba hacer la salida de Fede Flowers, él tenía que estar toda esta semana con Flor...”.
El periodista también sostuvo que Flowers no estaba completamente conforme con algunas situaciones dentro de Los Profesionales con Flor durante sus últimos tiempos en el programa.
La situación se habría complicado luego de que Ángel de Brito anunciara públicamente la incorporación mientras el notero todavía tenía compromisos con El Nueve. Según trascendió, desde la producción del ciclo habrían mostrado malestar por la forma en que se dio a conocer la noticia.
Tras la polémica, Fede Flowers le envió un mensaje a Santiago Sposato y explicó su postura: “Ellos de ofenden ahora, pero siempre fui prolijo en mi trabajo, yo debería ser el enojado. Las desprolijidades a la orden del día. Siempre mostré buena voluntad, predisposición y prolijidad con el canal y el programa, yo sí”.
Además, agregó: “Yo lo hablé con la productora del programa antes de cualquier publicación. No fue sorpresivo, pero creo que hay una molestia por parte de ellos”.
Mientras tanto, también se confirmó quién ocupará su lugar en Los Profesionales con Flor: Nahuel Mosca, quien venía realizando reemplazos dentro del ciclo, será el nuevo cronista oficial.
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