Carmen Barbieri fue hackeada y encendió las alarmas entre sus contactos

Según contó De Brito, del otro lado intentaron continuar la conversación como si nada hubiera pasado. Ante la sospecha, el periodista pidió una llamada para comprobar si realmente era ella, pero esa comunicación nunca ocurrió.

La situación terminó confirmando sus dudas y sirvió como advertencia para quienes puedan recibir mensajes similares desde el contacto de Carmen Barbieri, sumado a que ella decidió hacerlo público en sus redes sociales y diferentes personas del medio replicaron el mensaje para que todos estén enterados de lo que estaba sucediendo.

Por este motivo, se pidió extremar las precauciones y no confiar en pedidos inesperados de dinero, inversiones u ofertas que lleguen por WhatsApp, incluso si parecen provenir de alguien conocido.