Jorge Messi recibió el alta médica y ya se encuentra en Rosario, según Ángel de Brito

Lionel Messi, enfocado en el Mundial 2026

Aunque no se profundizaron los detalles médicos que requirieron la atención del padre del futbolista, la noticia de su recuperación llega en el momento justo para acompañar la histórica jornada que se vivió en Dallas.

En sintonía con el gran presente del capitán argentino en la Copa del Mundo y la fortaleza de la familia frente a cualquier adversidad o rumor, Ángel de Brito cerró el tema con una frase contundente que refleja el blindaje anímico del ídolo.

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"A él (por Lionel Messi) no le van a sacar nada", dijo el conductor, respecto al silencio que mantuvo el mejor jugador de la historia respecto a la salud de su padre.

Con la tranquilidad de saber que su padre ya descansa recuperado en Rosario, Messi podrá continuar enfocado en la fase final de la cita mundialista.