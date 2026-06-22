Jorge Messi recibió el alta médica y ya se encuentra en Rosario, según Ángel de Brito
El conductor de LAM llevó tranquilidad sobre la salud del padre de Lionel Messi tras el histórico partido de la Selección Argentina ante Austria.
En medio de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina y el récord histórico alcanzado por Lionel Messi en el Mundial, una excelente noticia extrafutbolística trajo total alivio al entorno íntimo del capitán, luego de algunos días de escándalo por la fake news sobre la salud de Jorge Messi.
Este lunes, el periodista Ángel de Brito reveló en la apertura de LAM (América TV) que el padre del astro rosarino, fue dado de alta tras haber atravesado un cuadro de salud.
Al comenzar la emisión del programa, el conductor no quiso dejar pasar la oportunidad de enviarle un cálido saludo a la familia y confirmar que la situación ya se encuentra completamente controlada.
"Le mandamos un beso a Celia y a Jorge que están en Rosario. Ya está bien, le dieron el alta. Es la mejor noticia, además del partido", anunció De Brito, llevando tranquilidad a los seguidores del "10".
Lionel Messi, enfocado en el Mundial 2026
Aunque no se profundizaron los detalles médicos que requirieron la atención del padre del futbolista, la noticia de su recuperación llega en el momento justo para acompañar la histórica jornada que se vivió en Dallas.
En sintonía con el gran presente del capitán argentino en la Copa del Mundo y la fortaleza de la familia frente a cualquier adversidad o rumor, Ángel de Brito cerró el tema con una frase contundente que refleja el blindaje anímico del ídolo.
"A él (por Lionel Messi) no le van a sacar nada", dijo el conductor, respecto al silencio que mantuvo el mejor jugador de la historia respecto a la salud de su padre.
Con la tranquilidad de saber que su padre ya descansa recuperado en Rosario, Messi podrá continuar enfocado en la fase final de la cita mundialista.
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