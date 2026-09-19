Mirtha Legrand sigue bajo cuidados médicos: Ángel de Brito dio nuevos detalles sobre su salud

La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes.

Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha.

De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes.

Dr. Enrique Echagüe Director Médico Sanatorio Mater Dei".

Desde su entorno familiar reiteraron el agradecimiento por las muestras de afecto y solicitaron prudencia y respeto absoluto en torno a su evolución, a la espera de nuevas novedades que el sanatorio emitirá formalmente al inicio de la próxima semana.

Qué es una neumopatía, la afección respiratoria que padece Mirtha Legrand

En la jerga médica, la palabra neumopatía hace referencia a cualquier enfermedad o afección que comprometa los pulmones y altere el funcionamiento del sistema respiratorio. No constituye un diagnóstico único o cerrado, sino un concepto amplio que engloba distintas patologías, desde procesos infecciosos agudos —como la neumonía o la bronquitis— hasta dolencias crónicas.

Ante un paciente con síntomas respiratorios, los profesionales de la salud suelen encuadrar la situación inicialmente bajo esta categoría mientras se realizan los estudios correspondientes (como placas de tórax, tomografías y análisis de laboratorio) para determinar el origen exacto del cuadro.

Causas principales y factores de riesgo

Las neumopatías pueden desencadenarse por múltiples factores:

Infecciones respiratorias: Infecciones virales, bacterianas o micóticas que provocan inflamación en el tejido pulmonar.

Enfermedades crónicas previa: Afecciones como la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), el asma o la fibrosis pulmonar.

Factores ambientales o de edad: La exposición a agentes irritantes y, de manera muy particular, la edad avanzada, un factor que vuelve al sistema respiratorio más vulnerable a las complicaciones.

Síntomas principales para prestar atención

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire (disnea).

Tos seca o expectorativa persistente.

Respiración acelerada o ruidosa.

Fatiga, cansancio físico y decaimiento generalizado.

En adultos mayores, el seguimiento médico bajo régimen de internación ante un cuadro neumopático suele responder a una medida de precaución estratégica.

Este abordaje permite controlar la evolución clínica en tiempo real, administrar medicación intravenosa si es necesario y garantizar una pronta recuperación para evitar complicaciones mayores.