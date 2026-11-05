¿Santiago del Moro abandona Gran Hermano? El conductor reveló su nuevo proyecto en Telefe: "La idea es..."
Santiago del Moro habló sobre el nuevo ciclo y adelantó detalles del programa que llegará a la pantalla de Telefe.
Santiago del Moro se prepara para asumir un nuevo desafío profesional en Telefe. Después de su paso por la conducción de Gran Hermano Generación Dorada, el presentador confirmó que estará al frente de un formato internacional que llegará a la televisión argentina y dio algunas precisiones sobre cómo será la propuesta.
De acuerdo con la información publicada por Primicias Ya, Del Moro conducirá “Bailando con las Estrellas”, la versión local de un reconocido certamen de baile que ya tuvo distintas adaptaciones en el mundo.
La competencia, conocida internacionalmente como “Dancing with the Stars” (Estados Unidos), reúne a personalidades del espectáculo que forman pareja con bailarines profesionales para preparar diferentes coreografías. En cada gala, un jurado analiza las performances y les asigna sus devoluciones, mientras que los televidentes también tienen un rol activo en la elección de los participantes que continúan en carrera.
El ciclo propone mostrar mucho más que las presentaciones en vivo. La intención es seguir de cerca el proceso de preparación de cada figura, con imágenes de los ensayos, el detrás de escena y las distintas etapas que atraviesen durante la competencia.
En un principio, entre las alternativas que se analizaron para la programación del canal también apareció la posibilidad de recuperar Got Talent Argentina. Sin embargo, esa opción quedó descartada y Telefe decidió avanzar con este formato internacional.
Por ahora, la producción no comunicó la fecha exacta de lanzamiento ni brindó información sobre quiénes serán las figuras que integrarán el certamen o los profesionales que ocuparán las sillas del jurado.
Qué dijo Santiago del Moro sobre “Bailando con las Estrellas”
Luego de que trascendiera la noticia, Santiago del Moro se refirió al proyecto durante su programa radial El Club del Moro, que se emite por La 100, y confirmó que las conversaciones están avanzadas. “Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”.
En ese contexto, también explicó cuál será el espíritu de la competencia y qué buscan desde la producción para conformar el elenco. “Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”.
De todas formas, el conductor dejó en claro que todavía quedan cuestiones por resolver antes de comenzar con la puesta en marcha del programa. “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”, remarcó.
En cuanto al momento en que llegará a la pantalla, Del Moro evitó dar precisiones porque todavía no existe una fecha definida. “Si les digo ahora les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”.
Por último, el presentador adelantó un dato importante sobre la ubicación que tendrá el ciclo dentro de la programación de Telefe: “Esto es un proyecto que se emitirá antes de Gran Hermano 5”.
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