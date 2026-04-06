Ángel de Brito trató de "llorón" a Migue Granados y lo comparó con Nico Occhiato: "Superior"

También se refirió a la supuesta interna entre plataformas: “Ellos sienten que yo tengo un favoritismo por Luzu, y si lo tengo... ¿cuál es el problema? pero yo con Migue no tengo nada personal”.

El punto más filoso llegó cuando lo comparó con Nicolás Occhiato: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”. Y cerró sin vueltas: “Es una opinión. Si él (Migue) opina lo mismo al revés de mí no me importa, me voy a dormir tranquilo”.

El cruce suma un nuevo capítulo a la tensión entre figuras del streaming y la televisión tradicional, un terreno donde las diferencias parecen estar lejos de resolverse.