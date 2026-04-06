Ángel de Brito trató de "llorón" a Migue Granados y lo comparó con Nico Occhiato: "Superior"
El conductor de Olga evitó hablar con un móvil de América y desató una fuerte respuesta del periodista, que no se guardó nada.
Un nuevo cruce mediático se instaló entre Migue Granados y Ángel de Brito, luego de que el primero se negara a dar una entrevista a un móvil de América TV. Según contó la periodista Noelia Santone en el programa Infama, el creador de Olga justificó su decisión señalando que el canal tiene como figura principal a De Brito y que existiría un conflicto personal entre ellos.
El episodio no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusiones. Consultado sobre lo sucedido, el conductor de LAM recogió el guante y respondió con su habitual estilo directo: “Es una excusa; no tendría ganas de dar una nota y manda fruta como suele mandar siempre”.
Lejos de quedarse ahí, profundizó su postura y buscó despegarse del argumento: “Yo hago un programa en América nada más, qué tengo que ver con lo que dicen en Infama o en Intrusos, es como que yo lo haga cargo de las boludeces que dicen otros”.
Además, apuntó contra la actitud de Granados y su comportamiento en redes sociales: “No sé qué le pasará, estará nervioso, él es muy llorón; en Twitter está comentando todas las cosas que dicen los colegas; acá llamó un montón de veces”.
En la misma línea, agregó: “hay cosas que no voy a contar pero hay compañeras que lo contaron públicamente, Maite o Yanina que lo criticaban por algo y las llamaba; él tiene que entender que no somos monedita de oro, a mí me critica todo el mundo, son un poco generación de cristal lo de los streaming, les falta un poco de calle”.
También se refirió a la supuesta interna entre plataformas: “Ellos sienten que yo tengo un favoritismo por Luzu, y si lo tengo... ¿cuál es el problema? pero yo con Migue no tengo nada personal”.
El punto más filoso llegó cuando lo comparó con Nicolás Occhiato: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”. Y cerró sin vueltas: “Es una opinión. Si él (Migue) opina lo mismo al revés de mí no me importa, me voy a dormir tranquilo”.
El cruce suma un nuevo capítulo a la tensión entre figuras del streaming y la televisión tradicional, un terreno donde las diferencias parecen estar lejos de resolverse.
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