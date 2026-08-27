Ángel de Brito y un fuerte dato sobre la separación de Lali Espósito y Mariano Martínez: "Lo odian todos"

Al analizar aquella etapa, Ángel de Brito vinculó los problemas de la pareja con la dinámica que se generó dentro de la ficción. “Salieron en todo Esperanza Mía. Lo que pasa es que Lali le morfó la novela, empezaron los celos, por eso le hizo el tema del ego”, sostuvo el conductor.

La conversación también contó con la participación de Ximena Capristo, quien recordó la corta duración del noviazgo. “Ellos salieron seis meses, poco tiempo”, señaló.

El polémico final del romance

La separación de Lali Espósito y Mariano Martínez estuvo acompañada por una fuerte exposición mediática. El vínculo había generado enorme interés desde sus comienzos, especialmente porque ambos eran dos de las figuras centrales de la televisión argentina.

Tras la ruptura, la filtración del audio en el que Martínez hablaba de manera despectiva sobre Lali terminó profundizando la polémica. Con los años, los dos continuaron sus carreras por caminos diferentes y prácticamente no volvieron a compartir proyectos profesionales.

La historia volvió a tomar relevancia luego de que Lali fuera consultada sobre la posibilidad de volver a trabajar junto a su expareja. La cantante dejó en claro que no estaría interesada en repetir esa experiencia. A partir de esa declaración, comenzaron a aparecer nuevamente detalles sobre aquella relación y sobre las circunstancias que rodearon su final.

La relación de Mariano Martínez con la familia de Lali

Uno de los aspectos que volvió a quedar expuesto es el vínculo entre Mariano Martínez y la familia de la cantante. De Brito fue particularmente contundente al referirse a la percepción que, según su información, tendría el entorno de Lali sobre el actor. “A Mariano Martínez lo odian todos los Espósito”, afirmó.