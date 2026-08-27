Ángel de Brito y un fuerte dato sobre la separación de Lali Espósito y Mariano Martínez: "Lo odian todos"
El conductor recordó cómo habría sido el final del romance entre los actores y contó situaciones que, según su versión, habrían ocurrido después de la ruptura.
La relación que mantuvieron Lali Espósito y Mariano Martínez volvió a instalarse en el debate del mundo del espectáculo. A casi una década del final de aquel romance que nació mientras protagonizaban Esperanza Mía, Ángel de Brito aportó información sobre los momentos posteriores a la separación y volvió a poner el vínculo bajo la lupa.
El conductor de LAM (América) habló sobre la relación entre los actores y, especialmente, sobre el vínculo que Martínez habría mantenido con el entorno familiar de la cantante. En ese contexto, lanzó una frase contundente que rápidamente llamó la atención: “A Mariano Martínez lo odian todos los Espósito”.
El dato que dio Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Mariano Martínez
Durante el programa, De Brito se refirió a lo sucedido una vez que Lali y Mariano decidieron terminar su relación. De acuerdo con lo que relató el periodista, el final del noviazgo no habría significado el cierre inmediato de los conflictos entre ambos. Según su versión, Martínez habría tenido determinados comportamientos que generaban malestar en la cantante.
“Cuando cortaron, él le hacía cosas que a Lali no le gustaban, más allá de ese audio que se filtró. Apariciones, llamados tardíos. Viste esa gente que llama a las dos de la mañana”, contó De Brito. La referencia al audio corresponde a uno de los episodios más recordados de aquella separación. En la grabación que trascendió públicamente, Martínez se refería a su entonces pareja con la polémica expresión “nefasta”.
Qué pasó entre ellos durante Esperanza Mía
El romance entre Lali Espósito y Mariano Martínez comenzó mientras ambos encabezaban el elenco de Esperanza Mía, la ficción que los tuvo como protagonistas. La química entre sus personajes también traspasó la pantalla y ambos confirmaron su relación en 2015. Sin embargo, el vínculo duró apenas unos meses y terminó en 2016.
Al analizar aquella etapa, Ángel de Brito vinculó los problemas de la pareja con la dinámica que se generó dentro de la ficción. “Salieron en todo Esperanza Mía. Lo que pasa es que Lali le morfó la novela, empezaron los celos, por eso le hizo el tema del ego”, sostuvo el conductor.
La conversación también contó con la participación de Ximena Capristo, quien recordó la corta duración del noviazgo. “Ellos salieron seis meses, poco tiempo”, señaló.
El polémico final del romance
La separación de Lali Espósito y Mariano Martínez estuvo acompañada por una fuerte exposición mediática. El vínculo había generado enorme interés desde sus comienzos, especialmente porque ambos eran dos de las figuras centrales de la televisión argentina.
Tras la ruptura, la filtración del audio en el que Martínez hablaba de manera despectiva sobre Lali terminó profundizando la polémica. Con los años, los dos continuaron sus carreras por caminos diferentes y prácticamente no volvieron a compartir proyectos profesionales.
La historia volvió a tomar relevancia luego de que Lali fuera consultada sobre la posibilidad de volver a trabajar junto a su expareja. La cantante dejó en claro que no estaría interesada en repetir esa experiencia. A partir de esa declaración, comenzaron a aparecer nuevamente detalles sobre aquella relación y sobre las circunstancias que rodearon su final.
La relación de Mariano Martínez con la familia de Lali
Uno de los aspectos que volvió a quedar expuesto es el vínculo entre Mariano Martínez y la familia de la cantante. De Brito fue particularmente contundente al referirse a la percepción que, según su información, tendría el entorno de Lali sobre el actor. “A Mariano Martínez lo odian todos los Espósito”, afirmó.
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