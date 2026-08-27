Revelan por qué la mamá de Tini Stoessel llamó a Yanina Latorre

Ante esa versión, De Brito respondió: “¿En serio?”, mientras se planteaba que la madre de la cantante podría estar muy enojada por lo que Latorre había dicho en la radio.

Sin embargo, también apareció otra posibilidad sobre la mesa. “Para mí le quería contar su versión”, se planteó durante el programa, frente a la posibilidad de que Muzlera no buscara solamente confrontar con Yanina, sino también darle su propia mirada sobre el conflicto familiar y económico.

El periodista incluso describió a Mariana como una mujer de carácter fuerte y deslizó que el llamado podría haber terminado en una fuerte discusión. “No, no, Mariana llamaba, porque además Mariana es brava, y le iba a poner en vereda a Yanina”, afirmó.

El episodio se produjo en medio de una creciente exposición pública de la interna familiar de Tini, que comenzó a trascender luego de que la cantante habría solicitado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y las empresas vinculadas con su carrera.

Por el momento, Mariana Muzlera no explicó públicamente qué quería hablar con Yanina Latorre. Sin embargo, su llamado en pleno programa y la posterior versión de Ángel de Brito volvieron a poner el foco sobre la interna que mantiene en vilo al entorno de la cantante.