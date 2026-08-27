Revelan por qué la mamá de Tini Stoessel llamó a Yanina Latorre
Mariana Muzlera se comunicó con la conductora sin saber que estaba en vivo y Ángel de Brito reveló por qué tomó esa decisión.
La tensión alrededor del conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo luego del inesperado llamado que Mariana Muzlera, madre de la cantante, realizó a Yanina Latorre mientras la conductora se encontraba en vivo. La situación ocurrió cuando Yanina analizaba públicamente la auditoría solicitada por Tini sobre el manejo de su patrimonio y hablaba de la participación de su familia en sus negocios.
Latorre atendió el teléfono y rápidamente le aclaró a Muzlera que estaba al aire. La reacción de la madre de Tini fue inmediata: “No quiero salir al aire. Perdoname, no sabía que estabas al aire”, le dijo. Luego le pidió expresamente que no contara que habían hablado: “No quiero que digas que hablé con vos, Yanina”.
El episodio generó todo tipo de especulaciones sobre cuál era la intención de Muzlera al comunicarse con la conductora. Finalmente, Ángel de Brito abordó la situación en su programa y contó la versión que circulaba sobre los motivos detrás de ese llamado.
Qué le iba a decir la mamá de Tini Stoessel a Yanina Latorre
De Brito aseguró que Mariana habría llamado a Yanina molesta por sus declaraciones y con la intención de cuestionar algunos de los dichos que la conductora había realizado públicamente sobre la familia Stoessel.
“Yanina no la atiendas a la mamá de Tini porque te va a putear de arriba abajo”, comentó una de las personas que participaba del programa, anticipando el supuesto tono que habría tenido la conversación.
Ante esa versión, De Brito respondió: “¿En serio?”, mientras se planteaba que la madre de la cantante podría estar muy enojada por lo que Latorre había dicho en la radio.
Sin embargo, también apareció otra posibilidad sobre la mesa. “Para mí le quería contar su versión”, se planteó durante el programa, frente a la posibilidad de que Muzlera no buscara solamente confrontar con Yanina, sino también darle su propia mirada sobre el conflicto familiar y económico.
El periodista incluso describió a Mariana como una mujer de carácter fuerte y deslizó que el llamado podría haber terminado en una fuerte discusión. “No, no, Mariana llamaba, porque además Mariana es brava, y le iba a poner en vereda a Yanina”, afirmó.
El episodio se produjo en medio de una creciente exposición pública de la interna familiar de Tini, que comenzó a trascender luego de que la cantante habría solicitado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y las empresas vinculadas con su carrera.
Por el momento, Mariana Muzlera no explicó públicamente qué quería hablar con Yanina Latorre. Sin embargo, su llamado en pleno programa y la posterior versión de Ángel de Brito volvieron a poner el foco sobre la interna que mantiene en vilo al entorno de la cantante.
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