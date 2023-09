Acusan a bailarín de Fuerza Bruta de quedarse con $600 mil que le transfirieron por error

"Hola, buenos días, Ángel. Quería pedirle por favor si puede contactar con Federico Ezequiel Díaz, bailarín de Fuerza Bruta, para que nos haga la devolución de los 600 mil pesos que le enviamos por error a su cuenta de Mercado Pago", comienza el mensaje que la usuaria Eli Andrada le envió al conductor de América TV y que éste no dudó en compartir a través de sus redes sociales. "Ya intentamos comunicarnos con él y su familia, le hemos suplicado y nos bloquea de todos lados. Se está quedando con la plata que no es suya, con el esfuerzo de toda una familia de San Luis. Por favor, ayúdenos a que nos haga la devolución", concluyó.

La denuncia contra el bailarín de Fuerza Bruta

bailarin federico ezequiel diaz plata

"Urgente: no recibo una solución de Mercado Pago. Mi familia y yo no sabemos cómo accionar. Estuve tratando de resolver esto de la manera más segura y privada posible, pero básicamente me está entrando plata que no me corresponde, que no me pertenece, que obvio que no estoy tocando y que no estoy moviendo. Me está escribiendo gente por todos lados, me están amenazando, están usando mis datos privados. Pido por favor que no compartan esos datos privados", respondió Díaz.