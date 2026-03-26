De Gran Hermano a panelista de LAM: quién es la nueva angelita que genera polémica

La tensión venía acumulándose desde hacía días, a partir de los comentarios que generaron repudio dentro y fuera de la casa, lo que derivó en la salida de Masi del juego. En ese contexto, su regreso al programa fue uno de los momentos más esperados por la audiencia, que siguió de cerca cada palabra y cada gesto del intercambio en vivo.

Durante la emisión, la exparticipante volvió a pedir disculpas públicamente, intentando poner en palabras lo ocurrido y reconociendo el impacto de sus declaraciones. Con un tono visiblemente afectado, reiteró su arrepentimiento frente a las cámaras, en un estudio que acompañaba con silencio y expectativa cada intervención.

Del otro lado, Mavinga escuchó todo sin interrumpir, manteniendo una postura firme pero serena. A medida que avanzaba el descargo, se pudo ver cómo la participante procesaba el momento en vivo, en medio de un clima de alta sensibilidad mediática y fuerte exposición pública.

Jenny Mavinga aceptó las disculpas de Carmiña Masi

Finalmente, cuando llegó su turno de responder, optó por bajar el nivel de confrontación y cerrar el episodio desde un lugar más conciliador. Sin extender el conflicto ni profundizar en la polémica, dejó una frase que terminó marcando el momento televisivo. “No te guardo rencor”, expresó Mavinga en vivo, en un gesto que fue interpretado como un punto final emocional al conflicto que las había enfrentado dentro del reality.

Tras ese intercambio, el estudio reaccionó con un clima de alivio generalizado, mientras en redes sociales el momento rápidamente se volvió tendencia y generó debate entre quienes valoraron el gesto de perdón y quienes consideraron que la situación seguía dejando heridas abiertas.

El reencuentro no solo cerró un capítulo dentro del programa, sino que también volvió a instalar el impacto que tienen este tipo de conflictos en la dinámica del reality, donde la convivencia, la exposición constante y las reacciones en vivo amplifican cada situación.

De esta manera, Gran Hermano sumó otro episodio de alto voltaje emocional, con un desenlace que, al menos en pantalla, mostró una voluntad de reconciliación entre ambas participantes, en medio de una temporada marcada por la polémica y la intensidad mediática.