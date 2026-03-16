Ángel De Brito, sin filtro: reveló el motivo de por qué no quiere ser padre

de brito hijos

Durante el mano a mano, Ventura no evitó la pregunta que muchos espectadores se hacen sobre el estilo incisivo del periodista y le consultó directamente si su dureza es real o una construcción para el espectáculo. Lejos de esquivar el bulto, Ángel confesó que existe una cuota de estrategia en su labor diaria: "Me hago, soy pícaro, busco el título. Con todas las cosas que sabemos. Nosotros que trabajamos hace mucho tiempo con famosos, sabes que no vas al hueso del todo, vas hasta ahí. Hay un montón de farándula que usamos para los programas y otra que no".