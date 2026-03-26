Rosalía canceló un concierto en Milán por problemas de salud: qué le pasó

Según trascendió, la artista no logró completar el espectáculo luego de sentirse mal en pleno show, lo que la obligó a retirarse antes de lo previsto. Horas después, comenzó a circular una foto que muestra el momento posterior a la cancelación: se la ve recostada en una camilla, mientras recibe asistencia médica, incluso con una vía colocada para suero intravenoso.