Rosalía canceló un concierto en Milán por problemas de salud: qué le pasó
Rosalía debió cancelar su show en Milán tras una fuerte indisposición y fue asistida en camilla con suero intravenoso, según una imagen que generó preocupación entre sus fans.
Rosalía generó preocupación entre sus fans luego de que se conociera una imagen en la que aparece siendo atendida por personal médico, tras suspender su concierto en la ciudad de Milán debido a un problema de salud.
Según trascendió, la artista no logró completar el espectáculo luego de sentirse mal en pleno show, lo que la obligó a retirarse antes de lo previsto. Horas después, comenzó a circular una foto que muestra el momento posterior a la cancelación: se la ve recostada en una camilla, mientras recibe asistencia médica, incluso con una vía colocada para suero intravenoso.
El episodio habría estado relacionado con una fuerte indisposición física, compatible con un cuadro de intoxicación alimentaria, que derivó en la necesidad de una intervención médica inmediata para estabilizarla.
Testigos señalaron que la cantante ya presentaba signos de malestar durante la presentación, aunque intentó continuar. Sin embargo, el cuadro se intensificó y finalmente tuvo que abandonar el escenario.
La difusión de la imagen encendió las alarmas en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron su preocupación por el estado de salud de la artista. Hasta el momento, no se informaron complicaciones mayores, pero el episodio dejó en duda cómo continuará su agenda en los próximos días.
Por ahora, el entorno de Rosalía no brindó detalles oficiales sobre su evolución, aunque se espera que en las próximas horas haya novedades sobre su recuperación y posibles reprogramaciones.
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