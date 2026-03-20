Echaron a Cinthia Fernández del programa de Moria Casán: los detalles que brindó Ángel de Brito

Embed AHORA: DESPIDIERON A CINTHIA FERNÁNDEZ DEL PROGRAMA DE MORIA CASÁN



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Cabe señalar que Yanina Latorre indicó que Cinthia ya tendría una oferta para volver a un panel de la tarde, pero que por ahora está "furiosa" y legalmente analizando los pasos a seguir con su abogado.

En tanto, el próximo lunes 23 de marzo, la mediática panelista se reencontrará con Ángel de Brito para analizar todo lo sucedido.