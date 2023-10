Andrea Taboada tomó una drástica decisión con respecto a sus excompañeras de LAM

También habló de su relación con los integrantes del programa de América TV: “Hablo con algunas como Pía y Nazarena Vélez. Ángel dijo que no me extraña ni me llamaría pero claro, si tiene un montón. ¿Cómo me va a extrañar pobre santo si tiene que estar poniendo orden? Está todo bien con él“, sostuvo.

Hay que recordar que Andrea Taboada actualmente es una de las integrantes del panel de "Diario de Mariana" (DDM), el programa de Mariana Fabbiani y con respecto a esto acotó: "Fue un cambio importante. Nací en BDV, es el mismo formato de panel, pero me permite hacer otras cosas. Todo es crecimiento".

ANDREA TABOADA, EN BUSCA DEL AMOR

Andrea destacó que está sola pero que no pierde las esperanzas ya que Pity La Numeróloga le predijo que llegaría una persona para fin de año. “Espero que sí. Me encantaría, me gusta estar en pareja, compartir y divertirme”, confesó.