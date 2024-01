Ángel de Brito defenestró a Javier Milei y defendió a Lali Espósito: "No quiero un presidente señalando..."

A través de su cuenta oficial de X, Ángel de Brito se hizo eco de la noticia de que Javier Milei cruzó al gobernador de La Rioja por querer emitir su moneda: “Si gasta plata contratando a Lali Espósito y no le paga a la policía, no es problema nuestro”, expresó el presidente. Ante esto, el periodista, señaló: "No quiero un Presidente señalando a ciudadanos, ni a Lali ni a ningún otro".