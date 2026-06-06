Quién es Patricio Rey, el mítico personaje creado por Indio Solari y los líderes de Los Redonditos de Ricota

Durante años, el propio grupo alimentó esa ambigüedad performática, presentando al personaje como si pudiera ser un mentor oculto, un benefactor invisible o incluso una especie de arquitecto simbólico del proyecto. Esa estrategia reforzó el carácter hermético de la banda, convirtiendo cada declaración en parte del misterio.

Con el tiempo, sin embargo, la lectura más aceptada es que Patricio Rey no remite a un individuo concreto, sino a una construcción metafórica y coral. Una figura que opera como dispositivo conceptual dentro del relato de la banda, más cercana a una idea que a una biografía.

El propio Indio Solari llegó a condensar ese sentido con una frase que terminó funcionando como definición casi canónica del mito: “Patricio Rey no existe; Patricio Rey son todos”. En esa sentencia se cristaliza la lógica del proyecto: una identidad difusa, colectiva y deliberadamente inasible.

Ese mismo espíritu se extendía al nombre del grupo, “Los Redonditos de Ricota”, surgido de un entramado de humor interno, códigos compartidos y escenas fundacionales que combinaban lo lúdico con lo caótico. Todo en función de una estética de comunidad autosugestionada, difícil de encasillar en categorías tradicionales.

Con los años, Patricio Rey quedó instalado como un símbolo polisémico dentro del rock argentino: una entidad inexistente en términos materiales, pero decisiva en la construcción de una de las narrativas más singulares y enigmáticas de la música popular.

Más que un personaje, terminó siendo una idea en estado de suspensión, una figura que habita entre la leyenda y la abstracción, y que todavía hoy sigue alimentando lecturas, interpretaciones y cierto grado de fascinación irresuelta.