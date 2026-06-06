Internaron de urgencia a Barbie Simons y será operada este sábado

Sin embargo, el novio logró convencerla para acudir a atenderse. "Le hicieron los estudios, y tiene cálculos en el riñón. No los puede despedir naturalmente, la tienen que intervenir", explicó. "Me dijo que no se sentía para nada bien y que está con muchos calmantes. Pero, lo que si, me transmitió mucha tranquilidad dentro del cuadro que tiene por el que la van a operar mañana ya que fue una urgencia", planteó.