Internaron de urgencia a Barbie Simons y será operada este sábado
La conductora de C5N sintió un fuerte dolor abdominal y acudió a la guardia, donde quedó hospitalizada.
Barbie Simons, famosa y querida conductora de Chicas Pocholeras de C5N, fue internada de urgencia en el Sanatorio de los Arcos, y será operada el sábado 6 de junio. , Simons se dirigió al sanatorio acompañada por su pareja, Jorge Reale, empresario mendocino y consultor especializado en comunicación política y estrategias de marketing.
¿Qué le pasó a Barbie Simons?
Carolina Molinari reveló en LAM (América) que Barbie Simons será intervenida quirúrgicamente debido a cálculos en el riñón.
"La famosa que está internada y que van a operar mañana es Barbie Simons. Se sentía re mal, estaba recontra dolorida. Ella pensó que era un dolor de entrenar, abdominal. No quería ir a la guardia", comenzó relatando Molinari.
Sin embargo, el novio logró convencerla para acudir a atenderse. "Le hicieron los estudios, y tiene cálculos en el riñón. No los puede despedir naturalmente, la tienen que intervenir", explicó. "Me dijo que no se sentía para nada bien y que está con muchos calmantes. Pero, lo que si, me transmitió mucha tranquilidad dentro del cuadro que tiene por el que la van a operar mañana ya que fue una urgencia", planteó.
La internación de Barbie Simons se dio de manera imprevista, ya que en un principio ella atribuyó el malestar a un dolor abdominal producto del entrenamiento. A pesar de sentirse "re mal" y "recontra dolorida", su resistencia a ir a la guardia fue finalmente vencida por la insistencia de su novio, quien logró convencerla para que se realice los estudios correspondientes.
Mientras se prepara para la operación del sábado 6 de junio en el Sanatorio de los Arcos, Barbie Simons mantuvo contacto con sus seguidores desde su internación. Tres horas antes de que Carolina Molinari diera a conocer la noticia en LAM (América), la conductora de C5N publicó en sus redes una secuencia de fotos mostrando su look del día anterior, junto al mensaje sobre "jueves de cine, series, estrenos y todo el chusmerío pochoclero".
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