Quién se va de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

El comentario no pasó desapercibido entre los fanáticos del programa, que interpretan sus publicaciones como un termómetro previo de lo que podría suceder en la gala conducida por Santiago del Moro. Según el mensaje, Sol sería la participante con mayor porcentaje de votos en contra o a favor dentro de la placa, marcando una diferencia amplia respecto del resto de los nominados.

En este tipo de instancias, el sistema de votación del reality suele generar especulaciones constantes: los fandoms organizan campañas en redes, los grupos dentro de la casa intentan reorganizar estrategias de último minuto y cada dato filtrado alimenta la incertidumbre hasta el cierre oficial del teléfono.

Pabloschi, que en ediciones anteriores ya difundió tendencias similares, suele instalar narrativas previas a las galas que luego son contrastadas con los resultados finales en pantalla. En este caso, su afirmación apunta a una diferencia marcada en el apoyo o rechazo que recibe Sol, lo que podría condicionar el desenlace de la placa.

Sin embargo, dentro del universo de Gran Hermano, los números previos nunca son definitivos. En más de una oportunidad, el voto de último momento, los cambios de campaña en redes sociales y los llamados a salvar o eliminar participantes han modificado por completo el resultado final.