Ángel de Brito destruyó a Furia en redes sociales tras su renuncia a Telefe

"Felicitaciones Furia. Ahora vas a poder hacer tu cuento sin limitaciones", escribió el conductor de LAM. Con estas palabras recibió miles de comentarios a favor, donde los fans aseguran que Telefe le puso un bozal legal a Furia por sus dichos en el video.

Qué dijo Furia Scaglione sobre su distanciamiento de Telefe

Con varias personas viéndola en vivo, Furia confirmó que se rompió su contrato con Telefe de mutuo acuerdo. "Telefe y yo ya no estamos más juntos. Esto significa que tampoco con Kuarzo, ¿si?", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Yo tengo libertad absoluta. Recién vengo de firmar los papeles que dicen que soy libre. O sea, en el sentido de que ya no tienen mi derecho de imagen ni nada por el estilo".

"Ha sido explotado durante varios meses, por lo cual yo no pido nada ni tampoco me piden nada a mi. Simplemente terminamos de buena manera", afirmó y sumó después: "Ambos dos nos queremos mucho, para ambos dos esto es muy fuerte".

Fue entonces cuando le habló directo a sus fans: "Por eso, yo les pido a ustedes que no hablen mal de mi potrero, ¿se entiende? Por ende, yo tampoco lo voy a hacer, porque es dónde me encontraron, yo hice un casting", aseguró.

Tras esto, decidió hacer referencia a GH: "A mi me encuentra Kuarzo y me abre las puertas a Gran Hermano. Así que nada, yo estoy muy feliz por el proyecto. Obviamente me acongoja porque se terminó", dijo. Pero, luego habló del enojo de la productora con ella y volvió a hacerle un pedido a sus fans.

"Sé que hay mucha bronca de por medio por un tema de la palabra 'fraude'. Entonces, vamos a empezar a ser políticamente correctos. De Gran Hermano no se habla más, de Telefe tampoco y si se habla, se habla en buenos términos", exigió.

En ese sentido, expresó: "siempre me van a ver hablando bien. Yo me enamoré del formato, me enamoré del programa, me enamoré de vivir en esa casa, me enamoré de un montón de cosas, de ustedes".

Tras esto, concluyó: "Para mi también es duro terminar con algo, pero bueno. Y para que quede claro, no es que me echaron, esto fue un común acuerdo porque yo también merezco trabajar y ellos, por el momento, tienen otro tipo de actividades y yo decido no acompañarlos. Así que les pido que me acompañen en mis nuevos proyectos".