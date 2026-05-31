A qué hora se estrena el último capítulo de "Euphoria", final de temporada

Habiendo dejado atrás las aulas de la escuela secundaria East Highland, los lazos que unían a los integrantes de la clásica banda de amigos sufrieron rupturas irreparables debido a las crudezas del mundo de los adultos. Para entender el tablero actual, vale repasar las estaciones clave que marcaron a fuego el devenir de cada personaje:

El laberinto oscuro de Rue: En su persistente batalla contra las dependencias químicas, la joven encarnada por Zendaya terminó sumergida en los engranajes de una organización de contrabando internacional, en un intento desesperado por saldar los compromisos financieros pendientes con Laurie. Cercada por la persecución judicial, el peligro latente de sus acreedores y el acecho de la banda de Alamo, el personaje busca encontrar un camino de salvación personal volcándose hacia el plano de la espiritualidad.

El desenlace trágico para Nate y Cassie: Buscando resguardar las fantasías de su compromiso afectivo luego del colapso financiero de su pareja, Cassie apostó sus fichas a forjar una carrera en la actuación y los canales virtuales. No obstante, el romance se tiñó de sangre: tras caer en manos de prestamistas que lo tomaron cautivo, Nate Jacobs halla un término sangriento y feroz para su existencia, empujando a su novia a asimilar un panorama hostil en absoluta soledad.

El pacto extremo de Maddy Perez: Con la mente puesta en edificar su rutina lejos de las heridas de su adolescencia, la muchacha asumió el rol de representante de celebridades de internet, cruzándose nuevamente con Cassie. Con el fin de rescatar a su antigua confidente de una situación de privación de la libertad, la expareja de Nate se ve forzada a refrendar un tratado de altísimo peligro con la banda de Alamo.