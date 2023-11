Ángel de Brito no quiere ir a PH, Podemos Hablar: los motivos del periodista

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAngeldebritoOk%2Fstatus%2F1719798882161381767&partner=&hide_thread=false No tengo ningún problema con @andykusnetzoff ni con su programa! Ya lo expliqué mil veces! #LAM https://t.co/zFN7XCINuE — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 1, 2023

La negativa a hablar de su vida privada

En 2020, Ángel de Brito dio una entrevista para la Revista Gente y contó cómo es cuando se apagan las cámaras: "No tengo frenesí por el trabajo ni me enloquezco. Es solo eso, trabajo. Mi vida es la otra, la que no se ve. Fijate que ni siquiera digo 'vida privada'. Mi vida. Aprendí a no resignarla más. Veo, o veía, a mi familia cada domingo, como siempre. Busco momentos de silencio total, que me encantan. Me tiro al sol, a leer o a dormir. Veo series y películas españolas y soy fanático de los noticieros extranjeros".

"Desde hace veinte años, la curiosidad siempre apunta a lo que me sucede íntimamente. Y como dije en el inicio de esta charla, no estoy dispuesto a afectar a mi familia, que es muy grande, que nada tiene que ver con esto y hasta puede sufrir la exposición. Nadie sabe qué tal soy como amigo, pareja, hermano, hijo... Me divierte mucho mantener el misterio, esa osa indescifrable", afirmó.