Ángel Carabajal se prepara para la temporada de Verano 2026: todos sus proyectos

Con un verano lleno de propuestas y celebraciones, Ángel Carabajal continúa marcando el rumbo del teatro y los festivales argentinos.

“Pienso que este verano nos espera una gran temporada, con el acompañamiento de los argentinos en cada festival y teatro a lo largo del país. Con esperanza y compromiso, sabemos que el arte genera empleo y nos impulsa a mirar hacia adelante, construyendo un futuro mejor. Con esta motivación, nos lanzamos con todo a la próxima temporada, que sin duda será un éxito, y yo, como un productor más, los espero en todos los entretenimientos, para que puedan acompañarnos a lo largo de cada propuesta”, indicó.