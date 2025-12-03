MinutoUno

Ángel Carabajal se prepara para la temporada de Verano 2026: todos sus proyectos

Con más de tres espectáculos en cartel, el reconocido artista consolida su posición como referente del entretenimiento teatral y festivalero.

Este verano 2026, Argentina se alista para una temporada de espectáculos inolvidables, y Ángel Carabajal (actualmente de gira por Europa) se destaca como uno de los principales productores en Villa Carlos Paz y en las plazas festivaleras de todo el país.

Con más de tres espectáculos en cartel, Carabajal consolida su posición como referente del entretenimiento teatral y festivalero.

Entre sus producciones se destaca “Mestiza”, uno de los musicales más grandes del país, junto con el show de Marcelo Iripino y el espacio Luisa, que prometen cautivar al público

Además, Ángel Carabajal asumirá la dirección general de la apertura del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en su 60º aniversario, con una apertura de nivel internacional.

Con su espectáculo “Bien Argentino”, Carabajal también recorrerá distintos festivales nacionales, consolidándose como un referente artístico en el país.

Con un verano lleno de propuestas y celebraciones, Ángel Carabajal continúa marcando el rumbo del teatro y los festivales argentinos.

“Pienso que este verano nos espera una gran temporada, con el acompañamiento de los argentinos en cada festival y teatro a lo largo del país. Con esperanza y compromiso, sabemos que el arte genera empleo y nos impulsa a mirar hacia adelante, construyendo un futuro mejor. Con esta motivación, nos lanzamos con todo a la próxima temporada, que sin duda será un éxito, y yo, como un productor más, los espero en todos los entretenimientos, para que puedan acompañarnos a lo largo de cada propuesta”, indicó.

