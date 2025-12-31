Ángela Leiva habló sin filtros sobre el mal momento que vivió con el Chelo Weigandt
La cantante de cumbia relató cómo fue el abrupto final de su relación con el futbolista, marcada por la intensidad, la exposición mediática y una ruptura que la dejó profundamente golpeada.
Aunque el vínculo entre Ángela Leiva y Marcelo "Chelo" Weigandt había comenzado con gestos que parecían sacados de una historia de amor ideal, la relación duró apenas unos meses y terminó de la peor manera. Lo que a comienzos de este año se mostraba como un romance apasionado, con viajes, declaraciones públicas, demostraciones constantes en redes sociales e incluso tatuajes compartidos, se disolvió de forma repentina y sin demasiadas explicaciones.
La separación no solo sorprendió al entorno de ambos, sino también a la propia artista, que no esperaba un desenlace tan frío luego de tanta intensidad. Luego de atravesar el lógico proceso de duelo y de intentar recomponerse emocionalmente, la referente de la movida tropical decidió contar su verdad.
En una entrevista íntima con Nacho Elizalde para el programa Hay amor, Ángela se animó a hablar del affaire con el futbolista del Inter Miami y reveló detalles que hasta ahora había mantenido en reserva. Según relató, la ruptura se dio de manera impersonal y dolorosa, ya que fue “dejada por Whatsapp”, una situación que terminó de quebrar sus expectativas sobre la relación.
En ese contexto, la cantante fue contundente al describir cómo vivió esa experiencia amorosa y no ocultó su decepción. “Cambié de rubro y no me fue tan bien ahí, me fue como el traste. Fue intenso, un montón. Fue mediática”, expresó, dejando en claro que su incursión en una relación con una figura del fútbol no tuvo el final que imaginaba.
Al recordar el inicio del romance, Ángela detalló cómo se conocieron y el impacto inmediato que él generó en ella: “En una fiesta, me encaró él y flasheé. Dije, ‘encontré al amor de mi vida’”. Lejos de esquivar responsabilidades, Leiva también habló de su forma de vincularse y de cuánto se entregó emocionalmente. “Yo entrego porque me parece que vincularse es eso. Si yo siento que te quiero, te lo voy a hacer saber. Nos gustamos y nos vimos. Intensidad 100%”, explicó durante la charla.
Además, dejó en evidencia el esfuerzo que hacía para sostener la relación a pesar de la distancia geográfica: “Él vivía en Miami, yo vivo acá y ¿quién iba a verlo? Yo iba a verlo a él, no pasaba nada”.
