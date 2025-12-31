Ángela Leiva habló sin filtros sobre el mal momento que vivió con el Chelo Weigandt

En ese contexto, la cantante fue contundente al describir cómo vivió esa experiencia amorosa y no ocultó su decepción. “Cambié de rubro y no me fue tan bien ahí, me fue como el traste. Fue intenso, un montón. Fue mediática”, expresó, dejando en claro que su incursión en una relación con una figura del fútbol no tuvo el final que imaginaba.

Al recordar el inicio del romance, Ángela detalló cómo se conocieron y el impacto inmediato que él generó en ella: “En una fiesta, me encaró él y flasheé. Dije, ‘encontré al amor de mi vida’”. Lejos de esquivar responsabilidades, Leiva también habló de su forma de vincularse y de cuánto se entregó emocionalmente. “Yo entrego porque me parece que vincularse es eso. Si yo siento que te quiero, te lo voy a hacer saber. Nos gustamos y nos vimos. Intensidad 100%”, explicó durante la charla.

Además, dejó en evidencia el esfuerzo que hacía para sostener la relación a pesar de la distancia geográfica: “Él vivía en Miami, yo vivo acá y ¿quién iba a verlo? Yo iba a verlo a él, no pasaba nada”.