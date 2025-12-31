Fin de año en rojo: la TV abierta cerró el martes con ratings históricamente bajos

iván de pineda pasapalabra Iván de Pineda en Pasapalabra.

En el resto de los canales, Bendita lideró en Elnueve con 2,2; Intrusos se impuso en América con 2,5; y en la TV Pública encabezó Las mañanas con Andino con 0,3. Net TV y Bravo, reincorporados a las planillas de Kantar Ibope Media, mostraron números mínimos, con El señor de los cielos liderando en Net TV con 0,4 y QR haciendo lo propio en Bravo con 0,3.

En el promedio general por canal, Telefe volvió a imponerse con 5,5 puntos, seguido por El Trece con 2,2. América superó a Elnueve por una diferencia mínima y, más abajo, se registró un triple empate entre Net TV, la TV Pública y Bravo con 0,1. Un cierre de año que dejó en evidencia el desgaste de la TV abierta y un desafío enorme de cara al 2026.