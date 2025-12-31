Fin de año en rojo: la TV abierta cerró el martes con ratings históricamente bajos
La pantalla chica mostró una fuerte caída en sus mediciones, con Telefe liderando un Top Five que no logró romper la barrera de los 9 puntos y panorama general desgastado.
El cierre del año encontró a la televisión abierta atravesando uno de sus momentos más flojos en materia de audiencia. Las cifras del martes confirmaron una tendencia que se venía profundizando en los últimos días: la baja generalizada del rating y la ausencia total de programas capaces de destacarse con números contundentes. Lejos de despedir el 2025 con alguna “joyita” televisiva, la pantalla mostró un escenario de caída libre que dejó datos elocuentes.
La alarma ya se había encendido el lunes 29, cuando ningún ciclo consiguió alcanzar los 10 puntos de promedio. Sin embargo, lo ocurrido el martes fue todavía más contundente: ninguno de los programas emitidos logró siquiera superar los 9 puntos. El liderazgo existió, pero con cifras que en otros momentos hubieran sido consideradas discretas para ocupar el primer lugar del día.
En ese contexto, MasterChef Celebrity volvió a quedarse con el primer puesto, aunque con un promedio que reflejó claramente el retroceso. El reality de Telefe marcó 8,6 puntos, una baja de 1,2 en relación a la jornada anterior. La emisión estuvo atravesada por una nueva ronda de competencia, con seis participantes en juego y una prueba que generó impacto: la presencia de una liebre como ingrediente principal en cada estación, aunque no todos estaban obligados a utilizarla.
De ese grupo, Emilia Attias, La Joaqui y Andy Chango lograron destacarse y subieron al balcón, mientras que Ian Lucas, Evangelina Anderson y Miguel Ángel Rodríguez quedaron con delantal gris. Como es habitual, Telefe dividió la medición del programa para no diluir el promedio final. Así, la segunda parte del reality alcanzó 8,2 puntos y se ubicó como escolta directo. El podio del día lo completó Pasapalabra, con Iván de Pineda, que marcó 6,3 y confirmó su lugar estable entre los ciclos más vistos, aun en jornadas de bajo encendido.
El Top Five se cerró con dos datos llamativos. Por un lado, Staff de noticias logró 6,1 puntos, un verdadero batacazo para el informativo de la medianoche. Por el otro, la ficción turca La traición alcanzó 5,4 y completó un ranking íntegramente dominado por Telefe. La ausencia de Guido Kaczka se hizo sentir en El Trece, que no logró cifras competitivas: su programa más visto fue Mediodía noticias, con apenas 2,8 puntos. La repetición de Otro día perdido, el late night de Mario Pergolini, tocó su piso anual con solo 1,2.
En el resto de los canales, Bendita lideró en Elnueve con 2,2; Intrusos se impuso en América con 2,5; y en la TV Pública encabezó Las mañanas con Andino con 0,3. Net TV y Bravo, reincorporados a las planillas de Kantar Ibope Media, mostraron números mínimos, con El señor de los cielos liderando en Net TV con 0,4 y QR haciendo lo propio en Bravo con 0,3.
En el promedio general por canal, Telefe volvió a imponerse con 5,5 puntos, seguido por El Trece con 2,2. América superó a Elnueve por una diferencia mínima y, más abajo, se registró un triple empate entre Net TV, la TV Pública y Bravo con 0,1. Un cierre de año que dejó en evidencia el desgaste de la TV abierta y un desafío enorme de cara al 2026.
