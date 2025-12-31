Thiago Medina mostró las secuelas físicas que le dejó el accidente: "Me da vergüenza"

Sin embargo, el mensaje no se limitó al dolor ni a la vergüenza. También hubo espacio para la reflexión y el agradecimiento. En el mismo posteo, Thiago compartió una mirada distinta sobre esas marcas que hoy le cuesta aceptar: “Lo que es saber que gracias a estas cicatrices estoy vivo, es algo que me va a marcar para toda la vida”. Y sumó una interpretación personal de lo vivido, atravesada por la fe y el acompañamiento recibido: “También saber que todo lo que pasé fue por algo. Gracias a Dios, y a todos ustedes que oraron por mí, estoy acá”.