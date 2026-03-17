Ángela Torres anunció una nueva fecha en el Gran Rex: cuándo es y cómo comprar entradas
Como parte de su tour "No me olvides", la artista confirmó que volverá a los escenarios del Gran Rex con una nueva venta de entradas disponible.
El fenómeno musical de Ángela Torres no detiene su marcha y suma un nuevo hito en su ascendente carrera. Luego de haber colmado las instalaciones del Teatro Gran Rex en su presentación del pasado 5 de marzo, la artista anunció oficialmente que regresará al emblemático escenario de la calle Corrientes el próximo 11 de abril de 2026. Esta nueva función surge como respuesta directa al vertiginoso agotamiento de localidades de su primer show, confirmando el sólido vínculo que mantiene con un público que parece no tener techo en su entusiasmo.
La nueva cita se enmarca dentro de su gira "No Me Olvides", tour con el que la intérprete está recorriendo los puntos más importantes del país. Para aquellos seguidores que no lograron obtener su lugar en la vuelta anterior, la venta general de tickets se habilitará a partir de las 10:00 horas a través de la plataforma tuentrada.com. Bajo la producción de Fenix Entertainment, se espera que esta jornada replique la magnitud de sus presentaciones previas, consolidando a Torres como una de las figuras centrales de la escena actual.
El espectáculo que Ángela despliega sobre las tablas es una pieza integral que amalgama sus dotes como actriz con su potencia vocal. En el centro del repertorio se encuentra su álbum debut, también titulado "No me olvides", un trabajo compuesto por once temas de su propia autoría. Durante el show, la artista recorre la placa completa, permitiendo que canciones como "Vértigo" y "Oops!" cobren vida en un entorno de marcada estética romántica y teatral.
Uno de los momentos más destacados de la lista de temas es, sin duda, la interpretación de "Favorita". Este sencillo no solo es un eje central de su propuesta sonora, sino que ha alcanzado un éxito comercial rotundo al ser galardonado como Disco de Oro, tras haber superado la barrera de las 40 millones de reproducciones en las plataformas digitales. La búsqueda de la cantante con este disco apunta a una exploración sonora que trasciende las etiquetas de un único género, una apuesta que ya le ha permitido colgar el cartel de localidades agotadas en salas de prestigio como el Teatro Margarita Xirgu y el Teatro Coliseo.
La consolidación de Ángela Torres no es un evento fortuito, sino el resultado de una trayectoria marcada por hitos internacionales y escenarios multitudinarios. En su historial destaca su rol como telonera de Shakira en el Estadio Vélez, una experiencia que la enfrentó a una audiencia masiva y que sentó las bases de su proyección actual. Asimismo, la artista ha tenido roces significativos con figuras de la talla de Rosalía, un encuentro que ella misma define como una de las vivencias más trascendentales de su camino profesional.
En tiempos recientes, su presencia en festivales ha demostrado un poder de convocatoria abrumador. Su paso por la Fiesta de la Confluencia en Neuquén ante más de 370.000 personas, sumado a su aplaudida participación en el Lollapalooza Argentina, dejan en claro que su propuesta resuena con fuerza en los grandes eventos. Con la mira puesta en el 11 de abril, Ángela Torres se prepara para ofrecer una experiencia que promete ser inolvidable, reafirmando por qué el Gran Rex se ha convertido en su nuevo hogar artístico.
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