Ángela Torres anunció una nueva fecha en el Gran Rex: cuándo es y cómo comprar entradas

Uno de los momentos más destacados de la lista de temas es, sin duda, la interpretación de "Favorita". Este sencillo no solo es un eje central de su propuesta sonora, sino que ha alcanzado un éxito comercial rotundo al ser galardonado como Disco de Oro, tras haber superado la barrera de las 40 millones de reproducciones en las plataformas digitales. La búsqueda de la cantante con este disco apunta a una exploración sonora que trasciende las etiquetas de un único género, una apuesta que ya le ha permitido colgar el cartel de localidades agotadas en salas de prestigio como el Teatro Margarita Xirgu y el Teatro Coliseo.