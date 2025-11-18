Ángela Torres estalló de emoción por telonear a Shakira: "¡Tres Vélez, me voy a morir!"

Ángela Torres, que en los últimos años ha consolidado su carrera como cantante con un estilo propio y una serie de hits que la posicionan como una de las voces emergentes del pop argentino, no ocultó su nerviosismo ni su emoción. La combinación de estar frente a uno de los escenarios más importantes del país y la responsabilidad de abrir un show de la magnitud de Shakira convierte esta experiencia en un momento histórico para su carrera.

Cuándo serán los shows de Shakira en Vélez con Ángela Torres como telonera

Los shows de Shakira en Vélez se realizarán los días 8, 9 y 11 de diciembre, y Ángela Torres estará a cargo de la apertura musical en las tres fechas. Se espera que el set de la joven artista incluya canciones de su último disco, brindando así al público una oportunidad única de escuchar su música en vivo antes del espectáculo principal. La expectativa de los fanáticos es alta, y la confirmación de la telonera genera un agregado de interés mediático y entusiasmo entre quienes seguirán cada detalle del evento.