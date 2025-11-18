Ángela Torres estalló de emoción por telonear a Shakira: "¡Tres Vélez, me voy a morir!"
La cantante no ocultó sus nervios y felicidad en Luzu, al confirmar que abrirá los shows del 8, 9 y 11 de diciembre.
Ángela Torres no pudo contener la alegría al anunciar su participación en los próximos shows de Shakira en Buenos Aires. Durante una visita al programa de Nicolás Occhiato en Luzu TV, Torres expresó su entusiasmo con un mensaje que refleja a la perfección lo que significa para ella esta oportunidad.
“Voy a telonear a Shakira en Vélez. El 8, 9 y 11 de diciembre. Ahora. Estoy muy nerviosa. Tres Vélez boludo, me voy a morir. No lo puedo creer. O sea, va a sonar mi disco en Vélez”, afirmó ante el micrófono, visiblemente emocionada por lo que se le viene en su carrera profesional.
El anuncio no solo confirma que Ángela será la artista invitada de los tres conciertos, sino que también subraya la magnitud del desafío: Vélez Sarsfield, uno de los estadios más emblemáticos de Argentina, se prepara para recibir a miles de fanáticos de Shakira, mientras la joven artista tendrá la posibilidad de presentar su música ante un público masivo, un sueño que muchos cantantes locales anhelan desde sus comienzos.
Ángela Torres, que en los últimos años ha consolidado su carrera como cantante con un estilo propio y una serie de hits que la posicionan como una de las voces emergentes del pop argentino, no ocultó su nerviosismo ni su emoción. La combinación de estar frente a uno de los escenarios más importantes del país y la responsabilidad de abrir un show de la magnitud de Shakira convierte esta experiencia en un momento histórico para su carrera.
Cuándo serán los shows de Shakira en Vélez con Ángela Torres como telonera
Los shows de Shakira en Vélez se realizarán los días 8, 9 y 11 de diciembre, y Ángela Torres estará a cargo de la apertura musical en las tres fechas. Se espera que el set de la joven artista incluya canciones de su último disco, brindando así al público una oportunidad única de escuchar su música en vivo antes del espectáculo principal. La expectativa de los fanáticos es alta, y la confirmación de la telonera genera un agregado de interés mediático y entusiasmo entre quienes seguirán cada detalle del evento.
