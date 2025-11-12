La China Suárez desmintió un supuesto conflicto con Ángela Torres
La actriz respondió a los dichos de Yanina Latorre, negó haber pedido no cruzarse con la cantante en Luzu TV y aseguró que no tiene ningún problema con ella.
En medio del revuelo mediático por la entrevista cancelada con Nico Occhiato, la China Suárez volvió a ser tendencia por otro motivo: las versiones que aseguraban que había pedido no coincidir con Ángela Torres en el canal de streaming Luzu TV. Según Yanina Latorre, la actriz habría impuesto esa condición para evitar un cruce con la ex de su ex pareja, Rusherking.
Sin embargo, Suárez decidió desmentir rotundamente esa versión, también a través de su cuenta de X. “Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming”, escribió la actriz, dejando en claro que no hay conflictos personales ni rivalidades.
El mensaje fue directo y se viralizó rápidamente, superando las 400 mil visualizaciones en pocas horas. Muchos usuarios destacaron el tono calmo pero firme con el que respondió y el intento de bajarle el tono a una polémica que había tomado fuerza en redes sociales.
Las especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre ambas artistas surgieron a partir del vínculo amoroso que en el pasado unió a la China con Rusherking, y de los rumores que ahora vinculan al cantante con Torres. Sin embargo, la actriz fue tajante al marcar distancia de esas versiones, asegurando que el tema forma parte del pasado y que no tiene intención de volver a hablar de su vida sentimental.
A pesar de la aclaración, el tema siguió generando debate en redes, donde muchos cuestionaron el rol de Yanina Latorre por haber difundido información sin confirmar. La panelista de LAM aún no respondió públicamente al descargo de Suárez, quien volvió a posicionarse como una de las figuras más comentadas del entretenimiento argentino.
Con su doble aclaración, la protagonista de Hija del Fuego: La venganza de la bastarda buscó cerrar el capítulo mediático con firmeza y dar por terminados los rumores tanto sobre la entrevista cancelada como sobre su supuesta rivalidad con Ángela Torres.
