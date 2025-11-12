La China Suárez desmintió un supuesto conflicto con Ángela Torres

image

Las especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre ambas artistas surgieron a partir del vínculo amoroso que en el pasado unió a la China con Rusherking, y de los rumores que ahora vinculan al cantante con Torres. Sin embargo, la actriz fue tajante al marcar distancia de esas versiones, asegurando que el tema forma parte del pasado y que no tiene intención de volver a hablar de su vida sentimental.