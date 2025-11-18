La hija de Noel Gallagher se enamoró de Buenos Aires y los fans explotaron: "Te damos la ciudadanía"
Anais Gallagher no ocultó su fascinación por la ciudad: desde empanadas y helados hasta camisetas de la Selección, la fotógrafa mostró su pasión por la cultura porteña.
Anais Gallagher, hija de Noel y acompañante inseparable del tour mundial de Oasis, dejó claro que Buenos Aires la conquistó. La fotógrafa compartió en su cuenta de Instagram un recorrido por la ciudad que mezcla gastronomía, historia y cultura pop, demostrando que no se trató solo de un viaje de trabajo, sino de una experiencia personal que la marcó profundamente.
Entre milanesas con ensalada, empanadas, helados y souvenirs llamativos, Anais mostró su fascinación por cada detalle. Pero no solo se trató de comida: la joven también posó por la city porteña con la camiseta de la Selección Argentina, mostrando su entusiasmo por el fútbol local y su conexión inmediata con los porteños, quienes no tardaron en reaccionar con mensajes cálidos y divertidos.
El recorrido de Anais incluyó, además, el backstage del Estadio Monumental, donde Oasis ofreció uno de sus conciertos más esperados en la gira. Allí, entre los preparativos y la energía del show, la fotógrafa se detuvo en elementos que representan la identidad argentina: un souvenir del Papa Francisco, una gigantografía de Diego Maradona y una estampita del famoso abrazo entre Juan Domingo y Eva Perón en su tumba, imágenes que compartió con sus seguidores mostrando curiosidad y admiración por la historia del país.
Los fans de Oasis no tardaron en responder a las publicaciones de Anais con entusiasmo y humor: “Te damos la ciudadanía”, comentaron, reflejando la conexión instantánea que logró con el público argentino. Entre música, cultura, fútbol y gastronomía, la hija de Noel Gallagher dejó en claro que Buenos Aires no fue solo una parada más de la gira, sino un lugar que la conquistó de verdad, y que seguramente guardará en su memoria como uno de los momentos más especiales de su viaje por Argentina.
La hija de Noel Gallagher disfrutó de Argentina y así lo mostró en redes
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario