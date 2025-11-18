La hija de Noel Gallagher se enamoró de Buenos Aires y los fans explotaron: "Te damos la ciudadanía"

Los fans de Oasis no tardaron en responder a las publicaciones de Anais con entusiasmo y humor: “Te damos la ciudadanía”, comentaron, reflejando la conexión instantánea que logró con el público argentino. Entre música, cultura, fútbol y gastronomía, la hija de Noel Gallagher dejó en claro que Buenos Aires no fue solo una parada más de la gira, sino un lugar que la conquistó de verdad, y que seguramente guardará en su memoria como uno de los momentos más especiales de su viaje por Argentina.