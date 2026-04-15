Ángela Torres le jugó una broma a su peluquero y estallaron las críticas en redes: "Empatía cero"

Al notar la sorpresa de Mauro Brito, agregó: "Me rompe el corazón y te quiero pedir disculpas... pero voy a tener que empezar a peinarme con otra persona".

Lejos de reaccionar con enojo, el profesional respondió conmovido: "Bueno... No sé, amiga. Qué sé yo... voy a seguir acompañándote desde otro lado, yo te amo y siempre voy a estar para vos".

broma angela

Tras revelarle que todo se trataba de una broma, él expresó: "Me puse a llorar, bolu...".

"Ay, Mauro sos la mejor persona del mundo. Me obligaron acá en el programa, estoy temblando", se intentó justificar Ángela Torres.

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El fragmento no tardó en circular en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron la situación, especialmente por el contexto laboral actual.

"Empatía cero"; "Un horror esas bromas, la ternura que me dio el peluquero"; "Con el poco laburo que hay hoy en dia, que copada Angelita Torres"; "¿Son idiotas? Como les gusta hacer estas cosas que no son graciosas"; "Con eso no se jode. Que payasa", fueron algunos de los mensajes en X.