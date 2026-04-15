Ángela Torres le jugó una broma a su peluquero y estallaron las críticas en redes: "Empatía cero"
La panelista de "Nadie Dice Nada" (LUZU TV) aceptó el desafío de sus compañeros y recibió una ola de cuestionamientos en redes sociales.
Ángela Torres volvió a quedar bajo la lupa luego de protagonizar un particular momento en pleno vivo de Luzu TV, donde una consigna del programa terminó generando fuertes repercusiones. La situación se originó a partir de una prenda impuesta por sus compañeros de "Nadie Dice Nada", tras perder un desafío al aire.
"Tenés que llamar a Mauro Brito y decirle que es pésimo profesional y que no querés trabajar más con él", le propuso Martín Carabajal.
"Mauro llora, se muere", advirtió Ángela Torres. "Tenés que llamarlo y decirle 'no quiero que te enojes pero tengo que hacerme un peinado con otra persona para una producción'", le sugirió Santi Talledo.
Aunque dudó en un primer momento, finalmente accedió por la presión del equipo y se comunicó con su estilista de confianza. Durante la llamada, encaró la situación con un tono serio: "Hola amigo, ¿cómo estás? Escuchame, salí un segundo del programa porque me acaban de avisar algo y no quería que te enteres por otro lado".
Luego le explicó: "Me salió un proyecto muy grande y los de la discográfica me dijeron que no quieren que me sigas peinando vos, me dijeron que para ese proyecto necesitan que cambie de peluquero".
Al notar la sorpresa de Mauro Brito, agregó: "Me rompe el corazón y te quiero pedir disculpas... pero voy a tener que empezar a peinarme con otra persona".
Lejos de reaccionar con enojo, el profesional respondió conmovido: "Bueno... No sé, amiga. Qué sé yo... voy a seguir acompañándote desde otro lado, yo te amo y siempre voy a estar para vos".
Tras revelarle que todo se trataba de una broma, él expresó: "Me puse a llorar, bolu...".
"Ay, Mauro sos la mejor persona del mundo. Me obligaron acá en el programa, estoy temblando", se intentó justificar Ángela Torres.
El fragmento no tardó en circular en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron la situación, especialmente por el contexto laboral actual.
"Empatía cero"; "Un horror esas bromas, la ternura que me dio el peluquero"; "Con el poco laburo que hay hoy en dia, que copada Angelita Torres"; "¿Son idiotas? Como les gusta hacer estas cosas que no son graciosas"; "Con eso no se jode. Que payasa", fueron algunos de los mensajes en X.
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