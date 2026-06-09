Autorizan la cremación del cuerpo de Indio Solari tras un fuerte operativo en Lanús

La llegada del cuerpo al partido bonaerense generó un inmenso y fuerte operativo policial en todos los accesos al cementerio municipal. Las fuerzas de seguridad locales establecieron un cerco perimetral riguroso con el objetivo de resguardar la privacidad de los familiares del artista y evitar cualquier tipo de desborde por parte de los fanáticos que continúan movilizados tras la triste noticia de su partida.