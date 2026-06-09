Autorizan la cremación del cuerpo de Indio Solari tras un fuerte operativo en Lanús
La familia de Indio Solari decidió cremar sus restos. El juez Jorge Rodríguez autorizó el procedimiento bajo un estricto operativo en el cementerio de Lanús.
Tras la multitudinaria despedida popular, los restos del músico Indio Solari fueron trasladados al cementerio municipal de Lanús para su disposición final. En las últimas horas, la Justicia provincial autorizó formalmente el pedido de su círculo íntimo para avanzar con la cremación del cuerpo bajo fuertes medidas de seguridad.
La decisión familiar y el operativo por Indio Solari
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Según trascendió recientemente, la difícil decisión de cremar al histórico líder rockero fue tomada de manera estrictamente íntima por su círculo familiar más cercano. Para poder llevar adelante el procedimiento, el juez de Garantías Jorge Rodríguez fue el funcionario encargado de firmar la autorización judicial correspondiente, permitiendo así dar cierre al doloroso proceso de duelo.
La llegada del cuerpo al partido bonaerense generó un inmenso y fuerte operativo policial en todos los accesos al cementerio municipal. Las fuerzas de seguridad locales establecieron un cerco perimetral riguroso con el objetivo de resguardar la privacidad de los familiares del artista y evitar cualquier tipo de desborde por parte de los fanáticos que continúan movilizados tras la triste noticia de su partida.
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