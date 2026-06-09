Las fotos escolares inéditas de Bruno, el hijo abanderado de Indio Solari

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"Con profundo respeto acompañamos a Virginia, a Bruno y a toda la familia Solari en este momento de dolor por el fallecimiento de Carlos Alberto Solari", arrancó manifestando el Milton College, una entidad pedagógica situada en la localidad bonaerense de Ituzaingó, mediante un posteo en la red social Instagram que decidieron encabezar bajo el rótulo de "a la familia Solari".

"Durante nueve años compartimos junto a ellos el recorrido escolar de Bruno en nuestra Comunidad Educativa, desde Sala de 3 hasta su egreso de 6° año de Educación Primaria en 2012, construyendo un vínculo que permanece en el recuerdo de quienes formamos parte del Colegio Milton", detallaron de manera pormenorizada desde las oficinas de conducción del establecimiento.

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Para darle un cierre a la sentida pieza de redacción, los directivos de la escuela plasmaron: "Acompañamos a su Familia con cariño y gratitud por los años compartidos, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro afecto. Que descanse en paz". En las diversas tomas fotográficas familiares que componen el archivo, se aprecian pasajes de la vida íntima del clan durante la realización de galas escolares e inclusive en ceremonias de promesa a la insignia patria, donde se refleja la emoción de haber visto al joven desempeñarse en el rol de abanderado de la institución, configurando el típico material fotográfico que adorna los álbumes de cualquier hogar de nuestro país.

El heredero de una obra colosal y el costado humano del mito popular

Bruno, el único descendiente fruto del matrimonio entre el cantante y Virginia Inés Mones Ruiz —conocida popularmente como "Viru", su pareja a lo largo de las últimas cuatro décadas y media—, llegó al mundo en el año 2000. El joven de 25 años se posiciona como el legatario directo de todo el acervo patrimonial, la producción artística y los derechos de imagen de su progenitor, un proceso de sucesión que la estructura judicial deberá encauzar y reglamentar a lo largo de los meses venideros, de acuerdo con los datos aportados por Infobae este mismo lunes.

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El matiz diferencial que el carrusel de imágenes del Milton College le añade a este entramado legal y de fuerte carga simbólica se posiciona en otra dirección: devela que el continuador de ese legado asistió a la escuela primaria como cualquier chico de barrio, que su papá se hacía presente para retirarlo de los festivales de conclusión de ciclo y que existe una escuela que los atesora a ambos con nombre y apellido. Hay un componente en estas instantáneas que la cobertura mediática de las jornadas recientes no tuvo el margen temporal de poner en relieve: que el líder de masas fue, en simultáneo, un hombre que acompañaba a su hijo a la escuela, que posaba en las fotos de los actos institucionales y que dialogaba con los docentes de una primaria del conurbano de Buenos Aires.

La asombrosa particularidad del caso radica en que ese padre de familia es, ni más ni menos, la mente creadora detrás de himnos eternos como lo son "La bestia pop" o "Jijiji", además de poseer la autoría de la totalidad del repertorio musical de la mítica banda "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota". Se trata de la misma figura que el pasado domingo 7 de junio fue despedida por una marea de más de un millón de almas en el marco de lo que se denominó "la última misa", un encuentro histórico desarrollado en Villa Dominico, partido de Avellaneda. Frente a semejante magnitud de idolatría, las fotos de Bruno portando la banda de abanderado operan como un contrapeso silencioso que expone la verdadera dimensión de una vida que también dio espacio para los momentos más simples y tradicionales de la rutina cotidiana.